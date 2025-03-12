На фоне активизации деятельности новой администрации Белого дома и уже состоявшихся по этой причине некоторых потрясений в среде европолитиков на просторах Союзного государства стал заметен запрос на понимание того, как эти события могут повлиять на отношения между белорусами и россиянами. Насколько крепка оборона Союзного государства? И почему Минск и Москва уверены во взаимной поддержке, несмотря на внешние вызовы?

Ответы на эти вопросы лежат рядом с пониманием того факта, что Дональд Трамп не является ни другом, ни партнёром не для России и не для Беларуси. На нынешнем историческом этапе возможно, что интересы США где-то в чём-то ситуативно и совпадают с интересами наших стран. Именно поэтому Москва и Минск не упускают случая воспользоваться данным обстоятельством для нормализации дипломатических и политических контактов с Вашингтоном. При этом руководство Союзного государства прекрасно осознает, кто такой Трамп, каковы его цели, и какую политику он проводит.

Поэтому Беларусь и Россия продолжают последовательно укреплять свой союз, чтобы обеспечить совместную безопасность. На сегодняшний день можно говорить о том, что вовремя предпринятые меры уже способны изменить баланс сил в регионе. Из последних знаковых событий сюда следует отнести размещение российского тактического ядерного оружия, планируемое развертывание новых систем вооружений на белорусской территории и договор о гарантиях безопасности. Подписанные документы являются тем фундаментом, на основе которого будут приниматься соответствующие политические и военные решения. Это означает, что в случае, если возникнет военная опасность для Беларуси, или она подвергнется агрессии, то Россия и её вооруженные силы будут готовы действовать немедленно. При этом могут быть использованы как обычные, так и ядерные вооружения. Таким образом, после заключения этих договоров безопасность Союзного государства значительно возрастает.

Вместе с тем, военно-политическая обстановка в регионе продолжает оставаться напряженной. Даже нынешние миротворческие процессы, которые начались между Россией и США, происходят на фоне довольно-таки агрессивных действий со стороны европейских политических элит и блока НАТО. В этих условиях и в Минске, и в Москве ни на минуту не забывают, что Беларусь – единственный военный союзник на западных границах России. Кроме того, Беларусь непосредственно «соприкасается» как с враждебной в отношении России Украиной (и совершенно недружественной Беларуси), так и с тремя государствами НАТО. Среди них наибольшую «озабоченность» проявляет Польша, претендующая на роль регионального лидера и целенаправленно нагнетающая напряжённость.

Разные политологи и эксперты уже давно высказались о том, что Варшава «заточена на большую войну», что подтверждается планами увеличить расходы на оборону до 4,7 процента ВВП в 2025 году. В последнее время Польша под предлогом «усиления восточного фланга НАТО для обеспечения безопасности ЕС» совершенствует потенциал своей армии, увеличивая численность личного состава и осуществляя масштабные закупки вооружений в США и Великобритании, Германии и Южной Корее. Современные западные вооружения, приобретаемые для польской армии, включают истребители пятого поколения F-35 из США, которые потенциально могут быть носителями американского тактического ядерного оружия, размещенного на ряде авиабаз НАТО в Европе.

Кроме того, претензии Варшавы на определенные территории Беларуси делают Польшу реальным военным противником. Отсюда следует, что наличие российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси и его носителей в составе белорусских вооруженных сил (в том числе ОТРК «Искандер») очень важно для сдерживания военных амбиций агрессивного оппонента.

Со своей стороны Россия, расценивая такие действия Варшавы (и не только), как серьезную угрозу Союзному государству, принимает меры по усилению группировок войск на соответствующих направлениях, в том числе и группировку сил Балтийского флота для обеспечения безопасности Калининградской области и Беларуси. Кроме того, как указывают эксперты, в Генштабе вооружённых сил России совместно с белорусскими коллегами разработаны соответствующие оперативные планы и проводятся мероприятия по повышению боеготовности совместной региональной группировки войск, уже развёрнутой на территории Беларуси.

В целом же, по мнению российских экспертов, для России, как сверхдержавы, важно создать свой макрорегион, который бы включал около 600 миллионов человек – это и государства СНГ, ОДКБ и евразийские члены БРИКС. И в первую очередь это касается укрепления Союзного государства, а в его рамках – «белорусского балкона». При этом в качестве приоритетного направления определена экономика: дальнейшая интеграция, совместные программы и взаимное усиление промышленного потенциала. Важным шагом рассматривается включение белорусских предприятий оборонно-промышленного комплекса в российский гособоронзаказ. Прямые инвестиции укрепят мощь обеих стран.

Таким образом, дальнейшее сближение в рамках Союзного государства, а также развитие сотрудничества с партнерами и союзниками, позволят Беларуси и России обеспечить свою экономическую, и, как следствие, политическую и военную самодостаточность, тем самым создать выгодные условия для эффективного сдерживания возможных агрессивных действий со стороны блока НАТО.

Владимир Вуячич