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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

«Запад-2025»: когда слова становятся стратегией

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Источник изображения: belvpo.com

В ходе учений «Запад-2025» будут отрабатываться вопросы обеспечения безопасности Калининградского особого района. Об этом в эфире БелВПО, в ходе беседы со Святославом Голиковым, заявил военный эксперт Андрей Богодель.

 «Блокаду Калининграда можно не объявлять. Помните «Карибский кризис»? Что они сделали? Они сделали карантин – «карантин Кубы». Почему бы в Балтике не сделать карантин, где один за другим могут выходить из строя корабли «теневого флота», выбрасывая нефть на берег этих стран? Чем не карантин? Вот и карантин.

Опять станет вопрос: а что у нас на западном направлении? «Запад-2025», я думаю, что в ходе учений будут  отрабатываться вопросы обеспечения безопасности Калининградского особого района», – отметил Андрей Богодель.

В свою очередь, Святослав Голиков отметил, что страны Альянса на Украине успешно обкатали дроны.

«Запад на Украине «обкатал» дроны. Украина – испытательный полигон для наших оппонентов более высокого уровня. Они наблюдают в режиме реального времени, как это работает. Эти средства относительно дешевые и массовые. Они [Запад] будут делать на это ставку. Поэтому нам необходимо приложить все усилия для соответствующего развития нашего собственного робототехнического компонента», – отметил автор тг-канала «Филолог в засаде» Святослав Голиков.



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Страны
Украина
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Военные учения
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