Украина выразила готовность принять немедленное прекращение огня на 30 дней

Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией, говорится в совместном заявлении Украины и США

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Украина готова принять предложение США о 30-дневном прекращении огня. Об этом говорится в совместном заявлении Украины и США по итогам переговоров в Джидде, текст которого опубликован на сайте Владимира Зеленского.

"Украина высказала готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией. Соединенные Штаты доведут до ведома России, что взаимность со стороны России будет ключом к достижению мира", - говорится в тексте.