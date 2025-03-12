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ТАСС

МКС совершила 150-тысячный виток вокруг Земли

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МКС
МКС.
Источник изображения: NASA

За 26,5 лет Международная космическая станция пролетела вокруг Земли 6,4 млрд км

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Международная космическая станция (МКС) во вторник днем совершила юбилейный - 150-тысячный - виток по своей орбите вокруг Земли. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Международная космическая станция совершила свой 150-тысячный виток вокруг Земли. "Юбилейный" виток обращения станции вокруг нашей планеты длился с 13:32 мск до 15:05 мск - это был полет от острова Суматра (Индонезия) до Индийского океана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 26,5 лет (точкой отсчета считается выведение "Зари" - первого модуля станции - 20 ноября 1998 года) МКС пролетела вокруг Земли 6,4 млрд км. "Это в 30 раз больше, чем среднее расстояние от Земли до Марса, в четыре раза больше, чем от Земли до Сатурна и почти так же далеко, как орбита Плутона", - подчеркнули в госкорпорации.

Масса станции составляет около 435 тонн, а с пристыкованными кораблями может достигать 470 тонн. Участниками проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария). 

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