Войти
Lenta.ru

В России оценили живучесть беспилотного «Ската»

590
0
+1
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости.

Российский дрон СКАТ 350М выдержал десятки пробитий

Разведывательный дрон СКАТ 350М Вооруженных сил России выдержал десятки пробитий корпуса и сохранил управляемость. Живучесть беспилотника оценил Telegram-канал Nerv.

Отмечается, что аппарат получил осколочные повреждения при попытке перехвата. Поражающие элементы повредили проводку и узлы беспилотника, но он смог приземлиться.

«Сохранил управляемость и все возможности по передаче телеметрии и видеосигнала, отработал задачу до конца и выведен расчетом на посадку. При приземлении не сработал парашют (приплавлен осколками), в результате чего жесткое приземление», — говорится в сообщении.

По словам автора, аппарат подлежит восстановлению. Он подчеркнул, что запас прочности российских дронов позволяет успешно выполнять задачи в тяжелых условиях СВО.

В сентябре 2024 года издание Forbes писало, что операторы разведывательных дронов Вооруженных сил России начали использовать камуфляжную раскраску для защиты аппаратов от FPV-дронов, которые используют для перехвата.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.03 14:18
  • 8012
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.03 13:26
  • 528
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 12.03 13:22
  • 31
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 12.03 13:17
  • 139
Подстава над Идлибом
  • 12.03 12:48
  • 1
Через "Радар.НФ" ночью поступили 139 сигналов, которые помогли сбить БПЛА
  • 12.03 12:18
  • 1
В МФТИ работают над уникальными двигателями для спутников класса CubeSat
  • 12.03 11:57
  • 1
Квантовый двигатель: от российского открытия до американского триумфа?
  • 12.03 11:33
  • 2
До конца 2025 года турецкий флот вооружится новыми безэкипажными боевыми катерами
  • 12.03 03:00
  • 8605
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.03 01:52
  • 1
Китай отберет опытных тайконавтов для высадки на Луну
  • 12.03 01:37
  • 1
Nokia не смогла позвонить с Луны
  • 12.03 00:57
  • 0
Ответ на "ЗРК «Оса-АКМ»: «пенсионер ПВО» бьет новейшие западные БПЛА"
  • 11.03 22:15
  • 3
Правда, что российский ЗРПК малой дальности "Панцирь-С1" только что сбил украинский боеприпас JDAM? (The National Interest, США)
  • 11.03 20:14
  • 0
Ответ на "Правда, что российский ЗРПК малой дальности "Панцирь-С1" только что сбил украинский боеприпас JDAM? (The National Interest, США)"
  • 11.03 17:12
  • 0
Почему Минск и Москва уверены во взаимной поддержке