Операция "Труба": дерзкий маневр российских бойцов войдет во все учебники

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Буквально каждый день российские войска, освобождающие от ВСУ приграничные районы Курской области, проявляют настоящие чудеса мужества и отваги. Новый беспримерный подвиг, который войдет в историю СВО, совершенный при прорыве оборонительных позиций ВСУ вблизи оккупированного райцентра Суджа, средства массовой информации уже окрестили "Операция "Труба"".

Когда почти тысяча наших штурмовиков использовала для скрытного прорыва трубу магистрального газопровода и оказались в тылу у врага за 15 км от линии боестолкновения.

Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области Источник изображения: © РИА Новости / Добровольческий корпус

Подготовка

По трубе, о которой далее пойдет речь, до 1 января 2025 года поставлялся газ из России через Украину в Европу. Это часть газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород". Диаметр одной трубы — 1,4 метра.

Их и было решено использовать для скрытого передвижения наших боевых групп в тыл мощного укрепрайона ВСУ, который противник создал вокруг Суджи.

Данная тактика уже ранее была использована ВС РФ при освобождении Авдеевки (там бойцы зашли в тыл украинцам по коллектору). Но в этот раз военнослужащим предстояла гораздо более сложная операция.

Зачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Сама труба хоть и большого диаметра, но в полный рост в ней не пройдешь, а идти надо было целых 15 километров.

Телеграмм-канал "Два майора" так пишет о подготовке операции: "Штурмовики 30 мотострелкового полка говорят, что более 13 км по узкой трубе, где не разойтись, люди носили воду …..Пока искали кислород, пока все подготовили, многие подорвали здоровье. Много дней наши тянули связь, воду, жили в этой трубе."

Рассказал, как проходила разработка операции, и командир ДРШБр "Восток" с позывным Зомби. Всего на подготовку ушло более трех недель: для удачного прохождения по газопроводу выкачать газ, а вместо - закачать кислород.

Газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области в 2009 году Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

После этого началась работа по оборудованию выходов на поверхность, где были созданы накопители для личного состава, а также организованы запасы боеприпасов, еды и воды. Также были установлены туалеты.

Зомби рассказал также, что в операции участвовали различные подразделения, включая его бригаду "Восток", 30-й полк, мотострелковый полк, 11-ю бригаду ВДВ и группу спецназа "Аида".

Все они передвигались по трубе длиной более 15 километров маленькими группами в течение четырёх суток, чтобы не раскрыть свои планы и не дать себя обнаружить.

Личный состав удалось разместить в накопителях. Всего было заведено 800 человек, и они стали ожидать команды на выход.

Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области Источник изображения: © РИА Новости / Добровольческий корпус

Внезапная атака и паника в рядах ВСУ

После получения команды на штурм, наши бойцы поднялись на поверхность и сразу же заняли промышленную зону, начав вытеснять противника. "Зомби" отметил, что для врага атака из трубы была полной неожиданностью и привела к его дезориентации и панике.

ВСУ бежали к мосту в Судже, но он уже был разрушен, бросили технику и дальше пешком убегали.

Военнослужащие группировки войск "Север" ВС РФ возле подбитого танка М1" Абрамс" ВСУ, эвакуированного из-под Суджи в ходе специальной военной операции Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Через некоторое время, опомнившись, противник пытался взорвать трубу кассетными боеприпасами, но было уже поздно. Передовые отряды уже закрепились на позициях и начали планомерно уничтожать боевиков.

Даже сумели поздравить женщин

Но даже в таких нечеловеческий условиях наши бойцы остались настоящим мужчинами и прямо из трубы записали видеопоздравление с 8 Марта. Кадры опубликовал Телеграмм-канал "Военкоры Русской Весны".

Кадр видео поздравления с 8 марта подразделений, находящихся в трубах газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" Источник изображения: © Фото : Операция Z: Военкоры Русской Весны/Telegram

"Милые дамы, поздравляем вас с праздником 8 Марта из трубы. Оставайтесь всегда такими прекрасными, какие вы есть, и все у нас будет хорошо", — сказал один из бойцов.

Благодаря этому прорыву удалось отвлечь силы противника. Параллельно операции российская армия активно продвигалась к Судже. С пятницы освободили больше десяти населённых пунктов. Среди них - Черкасское Поречное, Малая Локня, Мартыновка, Правда, Михайловка и Кубацкий.

Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области Источник изображения: © РИА Новости / Добровольческий корпус

"Триста-четыреста метров можно биться неделями. А здесь - на 15 километров просто зайти в тыл противника, выбить противника, гнать его, закручивать, создавать котлы. У него потери колоссальные. Он отходит в панике, беспорядочно, без единого командования. Все, это крах", - сказал Зомби в эфире "Первого канала".

Как видим, ВС России продолжают освобождать территорию, занятую противником, совершая настоящие чудеса героизма и стойкости, неуклонно приближая выполнение всех целей СВО.