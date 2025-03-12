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В США оценили «заглядывающие в блиндажи» дроны России

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

Forbes: Оптоволоконные дроны ВС России могут проникать в укрытия

FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю, которые используют Вооруженные силы (ВС) России, способны «заглядывать» в блиндажи и здания. Эффективность проводных дронов оценил американский журнал Forbes.

Издание обратило внимание на ролик, демонстрирующий поражение украинской гаубицы «Богдана» в укрытии. Отмечается, что менее маневренным беспилотником сложно поразить цель в укрытии. Дрон с проводным управлением стабильно передает оператору качественное изображение, поэтому он может найти уязвимую зону техники или место для проникновения в укрепление.

«Крошечные FPV-дроны весом всего в несколько фунтов, управляемые дистанционно оператором, на котором надет визор, отображающий данные фронтальной камеры, могут подлетать достаточно близко, а также протискиваться в труднодоступные места», — пишет издание.

Кроме того, проводные квадрокоптеры невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые затрудняют работу радиоуправляемых аппаратов.

Ранее в марте в Минобороны России сообщили, что некоторые модели FPV-дронов с проводным управлением оснащены катушками оптоволоконной нити, обеспечивающими дальность до 20 километров.

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Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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