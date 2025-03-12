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ТАСС

Сийярто назвал неприемлемыми нападения ВСУ на нефтепровод "Дружба"

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: © AP Photo/ Darko Vojinovic

Поставки нефти в Венгрию остановлены из-за удара Вооруженных сил Украины, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны

БУДАПЕШТ, 11 марта. /ТАСС/. Поставки нефти в Венгрию из России приостановлены из-за удара украинских вооруженных сил по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с вице-премьером РФ Александром Новаком.

"Транспортировку нефти в Венгрию пришлось временно приостановить, поскольку украинский беспилотник атаковал одну из измерительных станций трубопровода "Дружба", - сказал Сийярто в видеообращении на телеканале М1. По его словам, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил ему по телефону, что "транспортировка нефти пока невозможна, но ремонтные работы уже ведутся, и если не произойдет ничего экстраординарного, то транзит в направлении Венгрии может возобновиться до конца сегодняшнего дня".

Сийярто подчеркнул, что Венгрия считает неприемлемыми нападения ВСУ с помощью БПЛА на нефтепровод "Дружба", а также любую другую инфраструктуру, используемую для поставок энергоносителей из России в Европу. 

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