24 февраля 2025 года директор ЦАСТ Руслан Пухов принял участие в лектории Совета по внешней и оборонной политике на тему "От пушек к дронам: как меняется облик современной войны". Вместе с коллегами Андреем Демуренко, Антоном Лавровым и Дмитрием Стефановичем он обсудил особенности современных городских боев, роль человека в войне будущего и эффективность ядерного сдерживания. Дискуссию модерировал Федор Лукьянов.

(с) СВОП

Видеозапись доступна в ВК-сообществе СВОП

Краткая текстовая версия и презентации участников опубликованы на сайте журнала "Россия в глобальной политике"