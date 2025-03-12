Войти
Lenta.ru

В США назвали условие выживания российской «Звезды смерти» в войне с НАТО. Что об этом известно?

492
0
0
Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости.

19FortyFive: Крейсер «Адмирал Нахимов» выстоит против НАТО при поддержке авиации

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» выживет в войне с НАТО только при поддержке морской авиации. Об этом заявил обозреватель 19FortyFive Стив Балестриери, напомнивший о применении крейсера в годы холодной войны. Он считает, что возвращение «Адмирала Нахимова», который американские эксперты называют российской «Звездой смерти», малоосмысленно, так как современное морское поле боя претерпело изменения.

Журналист назвал крейсер пережитком холодной войны

Балестриери заявил, что военно-морская доктрина СССР, разработанная в годы постройки «Адмирала Нахимова», уже устарела. «С тех пор современное морское поле боя изменилось, а усовершенствованные платформы наблюдения и высокоточные боеприпасы сделали такие корабли, как "Нахимов", уязвимыми», — написал обозреватель.

Он также привел мнение журналиста Калеба Ларсона, который указал на зависимость крейсеров этого класса от поддержки морской авиации. Балестриери считает, что сейчас у России нет такого числа самолетов, поэтому его выживание будет зависеть от близости к российскому берегу.

Патрушев анонсировал возвращение «Адмирала Нахимова» в строй

В феврале помощник президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что атомный ракетный крейсер сейчас получает самое современное вооружение и скоро вернется в строй.

«Несколько недель назад на "Адмирале Нахимове" были вновь запущены реакторы, в настоящее время крейсер получает самое современное вооружение и скоро вернется в строй, где будет служить вместе со своим собратом — "Петром Великим"», — сказал тогда он в одном из интервью.

Крейсер «Адмирал Нахимов» ввели в эксплуатацию в 1988 году, а в 1999-м корабль поставили на ремонт с модернизацией, которые стартовали в 2013 году. Модернизированный «Адмирал Нахимов» получит десять универсальных стрельбовых комплексов, вмещающих по восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
3М-54
Club-N
Адмирал Нахимов
П-800 Оникс
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
1144 Орлан
NATO
Калибр КР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.03 14:13
  • 8011
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.03 13:26
  • 528
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 12.03 13:22
  • 31
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 12.03 13:17
  • 139
Подстава над Идлибом
  • 12.03 12:48
  • 1
Через "Радар.НФ" ночью поступили 139 сигналов, которые помогли сбить БПЛА
  • 12.03 12:18
  • 1
В МФТИ работают над уникальными двигателями для спутников класса CubeSat
  • 12.03 11:57
  • 1
Квантовый двигатель: от российского открытия до американского триумфа?
  • 12.03 11:33
  • 2
До конца 2025 года турецкий флот вооружится новыми безэкипажными боевыми катерами
  • 12.03 03:00
  • 8605
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.03 01:52
  • 1
Китай отберет опытных тайконавтов для высадки на Луну
  • 12.03 01:37
  • 1
Nokia не смогла позвонить с Луны
  • 12.03 00:57
  • 0
Ответ на "ЗРК «Оса-АКМ»: «пенсионер ПВО» бьет новейшие западные БПЛА"
  • 11.03 22:15
  • 3
Правда, что российский ЗРПК малой дальности "Панцирь-С1" только что сбил украинский боеприпас JDAM? (The National Interest, США)
  • 11.03 20:14
  • 0
Ответ на "Правда, что российский ЗРПК малой дальности "Панцирь-С1" только что сбил украинский боеприпас JDAM? (The National Interest, США)"
  • 11.03 17:12
  • 0
Почему Минск и Москва уверены во взаимной поддержке