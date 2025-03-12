В США назвали условие выживания российской «Звезды смерти» в войне с НАТО. Что об этом известно?

19FortyFive: Крейсер «Адмирал Нахимов» выстоит против НАТО при поддержке авиации

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» выживет в войне с НАТО только при поддержке морской авиации. Об этом заявил обозреватель 19FortyFive Стив Балестриери, напомнивший о применении крейсера в годы холодной войны. Он считает, что возвращение «Адмирала Нахимова», который американские эксперты называют российской «Звездой смерти», малоосмысленно, так как современное морское поле боя претерпело изменения.

Журналист назвал крейсер пережитком холодной войны

Балестриери заявил, что военно-морская доктрина СССР, разработанная в годы постройки «Адмирала Нахимова», уже устарела. «С тех пор современное морское поле боя изменилось, а усовершенствованные платформы наблюдения и высокоточные боеприпасы сделали такие корабли, как "Нахимов", уязвимыми», — написал обозреватель.

Он также привел мнение журналиста Калеба Ларсона, который указал на зависимость крейсеров этого класса от поддержки морской авиации. Балестриери считает, что сейчас у России нет такого числа самолетов, поэтому его выживание будет зависеть от близости к российскому берегу.

Патрушев анонсировал возвращение «Адмирала Нахимова» в строй

В феврале помощник президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что атомный ракетный крейсер сейчас получает самое современное вооружение и скоро вернется в строй.

«Несколько недель назад на "Адмирале Нахимове" были вновь запущены реакторы, в настоящее время крейсер получает самое современное вооружение и скоро вернется в строй, где будет служить вместе со своим собратом — "Петром Великим"», — сказал тогда он в одном из интервью.

Крейсер «Адмирал Нахимов» ввели в эксплуатацию в 1988 году, а в 1999-м корабль поставили на ремонт с модернизацией, которые стартовали в 2013 году. Модернизированный «Адмирал Нахимов» получит десять универсальных стрельбовых комплексов, вмещающих по восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс».