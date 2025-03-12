До конца 2025 года турецкий флот вооружится новыми безэкипажными боевыми катерами

Турецкая верфь ARES Shipyard и компания Meteksan Defense поставят Военно-морским силам Турции две новые версии беспилотного надводного аппарата на платформе ULAQ. Как уточняет The Defense Post, речь идет о безэкипажном катере ULAQ 12, предназначенном для борьбы с надводными целями, и о надводном дроне-камикадзе ULAQ KAMA.

По словам разработчиков, обе системы в настоящее время проходят испытания и, как ожидается, первые образцы будут поставлены турецкому флоту до конца 2025 года.

Дрон-камикадзе ULAQ KAMA, Турция Meteksan Defense

ULAQ 12 обладает возможностями автономного управления и системой искусственного интеллекта, что позволяет координировать действия с другими беспилотными платформами.

Катер способен передавать данные по защищенному каналу, а также оснащен системами дневного и ночного видения для улучшения ситуационной осведомленности.

Судно имеет модульную конструкцию, что позволяет интегрировать различные полезные нагрузки в зависимости от целей миссии.

ULAQ 12 вооружен дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметом. Также арсенал включает четыре ракеты "Цирит" и две противотанковые ракеты L-UMTAS с лазерным наведением от турецкой компании Roketsan.

12-метровый катер завершил предварительные испытания и готовится к поставке ВМС Турции после завершающего этапа испытаний, отмечает The Defense Post.

Катер-камикадзе ULAQ KAMA имеет длину 6,5 метра и оснащен 200-кг боезарядом, который защищен от случайного попадания пуль и осколков.

Система использует алгоритм выбора целей, который может определять и поражать надводные объекты во время сбоев связи, а также атаковать противника по собственной инициативе.

ULAQ KAMA прошла испытания на детонацию на суше, а также служит в качестве платформы для разведки, наблюдения и рекогносцировки.