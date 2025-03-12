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Дания стала 14-м заказчиком норвежских противокорабельных ракет NSM

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Норвежский поставщик оборонных систем Kongsberg Defence & Aerospace подписал контракт на поставку противокорабельных ракет NSM и сопутствующего оборудования министерству обороны Дании. Как уточняет Naval Today, стоимость сделки составила 2,1 млрд норвежских крон (примерно 193,5 млн долларов США).

Количество закупаемых ракет не раскрывается. Предполагается, что их интегрируют в арсенал датских фрегатов класса "Ивер Хюитфельдт", которые вскоре должны пройти комплексную модернизацию. NSM заменит в составе вооружения устаревшие ракеты "Гарпун".

Запуск противокорабельной ракеты NSM (Норвегия)

Scout


"Мы рады приветствовать Данию в группе стран, которые выбрали ракеты NSM, – констатировал президент Kongsberg Defence & Aerospace Эйрик Ли. – Эта закупка вновь подтверждает, что NSM – предпочтительная противокорабельная ракеты для ВМС стран НАТО".

"Это межправительственное соглашение с Норвегией – пример эффективного способа оперативной и оправданной закупки оборудования, – заявил в свою очередь руководитель департамента закупок и логистики Минобороны Дании Пер Пугхольм Ольсен. – С этим приобретением мы значительно усилим боевые возможности Королевского датского флота".

По данным Kongsberg, Дания стала 14-й страной, выбравшей NSM. Ранее этот боеприпас решили приобрести Норвегия, Польша, Малайзия, Германия, США, Румыния, Канада, Австралия, Испания, Великобритания, Нидерланды, Бельгия и Латвия.

Противокорабельная ракета средней дальности NSM предназначена для поражения как надводных, так и наземных целей на дистанции до 250 км. Низколетящая 400-кг ракета (боевая часть – 120 кг) способна огибать ландшафт, а для наведения на цель использует пассивные системы, что затрудняет обнаружение средствами ПВО.

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