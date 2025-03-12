Через "Радар.НФ" ночью поступили 139 сигналов, которые помогли сбить БПЛА

Больше всего - 68 сигналов - поступило из Московской области

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сигналы, поступившие через приложение Народного фронта "Радар.НФ" этой ночью, помогли компетентным органам сбить вражеские беспилотники. Как сообщили ТАСС в президентском движении, всего поступило 139 сигналов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 11 марта сбили над регионами России 337 украинских беспилотников. Из них 91 был сбит над Подмосковьем. Атака стала самой крупной в 2025 году.

"Через приложение "Радар.НФ" этой ночью поступило 139 сигналов, которые помогли компетентным органам сбить вражеские БПЛА. Больше всего - 68 сигналов - поступило из Московской области, 14 - из Белгородской, 13 - из Калужской, по 11 - из Брянской и Курской областей", - сообщили в Народном фронте.

"Пользователи приложения - настоящие герои, ведь благодаря их участию и неравнодушию сегодня спасены десятки и сотни жизней россиян. Устанавливайте "Радар.НФ", передавайте сигналы, помогайте компетентным органам защищать наши города", - сказал руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев.