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ТАСС

Через "Радар.НФ" ночью поступили 139 сигналов, которые помогли сбить БПЛА

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Приложение "Радар.НФ"
Приложение "Радар.НФ".
Источник изображения: ren.tv

Больше всего - 68 сигналов - поступило из Московской области

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сигналы, поступившие через приложение Народного фронта "Радар.НФ" этой ночью, помогли компетентным органам сбить вражеские беспилотники. Как сообщили ТАСС в президентском движении, всего поступило 139 сигналов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 11 марта сбили над регионами России 337 украинских беспилотников. Из них 91 был сбит над Подмосковьем. Атака стала самой крупной в 2025 году.

"Через приложение "Радар.НФ" этой ночью поступило 139 сигналов, которые помогли компетентным органам сбить вражеские БПЛА. Больше всего - 68 сигналов - поступило из Московской области, 14 - из Белгородской, 13 - из Калужской, по 11 - из Брянской и Курской областей", - сообщили в Народном фронте.

"Пользователи приложения - настоящие герои, ведь благодаря их участию и неравнодушию сегодня спасены десятки и сотни жизней россиян. Устанавливайте "Радар.НФ", передавайте сигналы, помогайте компетентным органам защищать наши города", - сказал руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев. 

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Россия
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Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
1 комментарий
№1
12.03.2025 12:48
"Сигналы, поступившие через приложение Народного фронта "Радар.НФ" этой ночью, помогли компетентным органам сбить вражеские беспилотники."
"Пользователи приложения - настоящие герои, ведь благодаря их участию и неравнодушию сегодня спасены десятки и сотни жизней россиян.
Безусловно - герои. И огромное спасибо им за работу, но ...
Выходит, что  наши "компетентные органы" оказались не совсем компетентными. Опять или как всегда. Ведь герои появляются тогда, когда кто-то проявил некомпетентность или беспомощность.
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