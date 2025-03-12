Войти
Lenta.ru

Пять лет АК-12 в Российской армии оценили

487
0
0
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС.

«Калашников»: АК-12 в Российской армии отвечает всем современным требованиям

В феврале с принятия на вооружение Российской армией автомата Калашникова пятого поколения АК-12 прошло пять лет. Применение оружия за это время оценил «Калашников».

В концерне заявили, что автомат отвечает всем современным требованиям по эргономике и удобству в бою. «Его отличают от предшественников улучшенные точность и кучность стрельбы, а также возможность установки на нем любых современных оптико-электронных приборов: коллиматорных, оптических, ночных, тепловизионных прицелов, — что делает автомат готовым к всесуточному использованию», — рассказали в компании.

Там напомнили, что в 2023 году на основе применения АК-12 в ходе специальной военной операции в конструкцию автомата был внесен ряд дополнений.

В феврале главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби сообщил ТАСС, что несколько российских подразделений заинтересовались укороченными и компактными версиями автоматов АК-12 и АК-15.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.03 14:13
  • 8011
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.03 13:26
  • 528
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 12.03 13:22
  • 31
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 12.03 13:17
  • 139
Подстава над Идлибом
  • 12.03 12:48
  • 1
Через "Радар.НФ" ночью поступили 139 сигналов, которые помогли сбить БПЛА
  • 12.03 12:18
  • 1
В МФТИ работают над уникальными двигателями для спутников класса CubeSat
  • 12.03 11:57
  • 1
Квантовый двигатель: от российского открытия до американского триумфа?
  • 12.03 11:33
  • 2
До конца 2025 года турецкий флот вооружится новыми безэкипажными боевыми катерами
  • 12.03 03:00
  • 8605
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.03 01:52
  • 1
Китай отберет опытных тайконавтов для высадки на Луну
  • 12.03 01:37
  • 1
Nokia не смогла позвонить с Луны
  • 12.03 00:57
  • 0
Ответ на "ЗРК «Оса-АКМ»: «пенсионер ПВО» бьет новейшие западные БПЛА"
  • 11.03 22:15
  • 3
Правда, что российский ЗРПК малой дальности "Панцирь-С1" только что сбил украинский боеприпас JDAM? (The National Interest, США)
  • 11.03 20:14
  • 0
Ответ на "Правда, что российский ЗРПК малой дальности "Панцирь-С1" только что сбил украинский боеприпас JDAM? (The National Interest, США)"
  • 11.03 17:12
  • 0
Почему Минск и Москва уверены во взаимной поддержке