МНО Польши закажет вторую партию ОБТ K2 в апреле

ЦАМТО, 11 марта. Новый исполнительный контракт на поставку основных боевых танков K2 для ВС Польши, вероятно, будет подписан уже в апреле 2025 года, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

По информации агентства Yonhap, в рамках соглашения стоимостью 9 трлн. вон (6,2 млрд. долл.) ВС Польши будут поставлены 180 дополнительных танков K2 в модифицированной версии.

Базовые соглашения на поставку Польше танков K2, 155-мм самоходных гаубиц K9, легких боевых самолетов FA-50 и РСЗО "Чунму" были подписаны в 2022 году.

Первый исполнительный контракт на поставку 180 танков K2 был заключен в августе 2022 года. Ожидалось, что стороны подпишут соглашение на поставку очередной партии ОБТ в 2024 году, но сроки были нарушены из-за ряда разногласий между польским правительством и компанией Hyundai Rotem, а также политического хаоса в Республике Корея, связанного с объявлением военного положения президентом Юн Сок Елем в декабре. На состоявшейся в Варшаве на прошлой неделе двусторонней встрече министров иностранных дел стороны достигли договоренности о поддержке ведущихся переговоров и скорейшем подписании второго исполнительного контракта на поставку танков.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2022 года Агентство вооружений МНО Польши подписало с тремя южнокорейскими компаниями рамочные соглашения, связанные с приобретением танков, гусеничных самоходных гаубиц и легких боевых самолетов. Предметом рамочного соглашения, заключенного с Hyundai Rotem, является приобретение в общей сложности 1000 танков K2 и адаптированной к требованиям ВС Польши версии K2PL вместе с сопутствующей техникой, пакетами обучения и логистики, боеприпасами и технической поддержкой производителя.

В конце августа 2022 года Агентство вооружений МНО Польши подписало с Hyundai Rotem первый исполнительный контракт стоимостью 3,37 млрд. долл. (16 млрд. злотых) на поставку ВС Польши в течение 2022-2025 гг. 180 основных боевых танков K2, включая пакеты обучения, логистики и значительную партию боеприпасов (десятки тысяч 120-мм боеприпасов различных типов).

Первая партия из 10 ОБТ K2 была доставлена в порт Гдыня в декабре 2022 года. В 2023 году Hyundai Rotem поставила Польше 22 танка K2. По данным польских источников, в 2025 году компания планирует поставить Польше 96 ОБТ K2. Они позволят перевооружить части, входящие в состав 16-й Поморской механизированной дивизии. Остальные танки будут производиться на территории страны в адаптированной версии K2PL. Они должны быть поставлены в период до 2034 года.

В июле 2024 года польский государственный оборонный холдинг PGZ и южнокорейская Hyundai Rotem подписали соглашение о совместном производстве танков K2PL в Польше. В настоящее время между подрядчиком и Агентством вооружений МНО Польши ведутся переговоры о подписании второго исполнительного контракта на поставку 180 танков K2PL.