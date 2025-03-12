Таджикистан приобрел китайский ЗРК HQ-17AE

ЦАМТО, 11 марта. На военном параде по случаю 32-й годовщины образования Вооруженных сил Республики Таджикистан был продемонстрирован недавно приобретенный ЗРК ближнего действия / малой дальности HQ-17AE.

Судя по опубликованным снимкам, в параде участвовали четыре боевые машины и две транспортно-заряжающие машины китайского ЗРК HQ-17AE. Подробности заключенного соглашения пока неизвестны.

Мобильный колесный комплекс HQ-17A, изначально созданный на базе российского "Тор-М1", впервые был официально продемонстрирован на военном параде в Пекине 1 октября 2019 года. Власти Китая разрешили продажу на экспорт варианта, получившего обозначение HQ-17AE, в начале 2021 года.

HQ-17AE устанавливаются на шасси DongFeng Motor Corporation с колесной формулой 6х6, созданное на базе белорусского шасси МЗКТ-692200. ПУ может развивать максимальную скорость 90 км/ч и поражать цели в движении на скорости до 25 км/ч.

ЗРК HQ-17AE оснащен твердотельной РЛС кругового обзора с фазированной антенной решеткой и перехватчиками с вертикальным холодным пуском. При этом каждая боевая машина HQ-17AE может нести до восьми ракет и обеспечивает одновременное наведение четырех из них на четыре цели. Как сообщается, ЗУР позволяет поражать цели на дальностях от 1,5 до 15 км и на высотах от 10 м до 10 км.

ЗРК HQ-17AE на шасси с колесной формулой 6х6 был разработан 2-й академией государственной Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC – China Aerospace Science and Industry Corp.), предназначен для обеспечения противовоздушной обороны от высокоточных управляемых боеприпасов, в т.ч. крылатых ракет, управляемых авиабомб и ракет класса "воздух-земля", а также от традиционного набора угроз, включая самолеты, вертолеты и БЛА. По сообщению Global Times, ЗРК также позволяет перехватывать "более сложные цели, такие как малозаметные самолеты, сверхзвуковые крылатые ракеты и неуправляемые ракеты".

До настоящего времени единственным известным покупателем ЗРК HQ-17AE являлась Сербия. Интерес к китайскому комплексу также проявляли Египет и Саудовская Аравия, однако достоверных данных о закупке ЗРК HQ-17AE этими странами на данный момент не имеется.