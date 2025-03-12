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Стало известно о «роковой проблеме» Mirage 2000 на Украине

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Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters.

19FortyFive: Истребители Mirage 2000 на Украине столкнулись с проблемами

Истребители Mirage 2000 франнцузского производства на Украине столкнулись с рядом проблем и ограничений. Об этом стало известно изданию 19FortyFive.

«Несмотря на свои сильные стороны, Mirage 2000 сталкивается с рядом проблем и ограничений в украинском конфликте», — пишет обозреватель Исаак Зейтц.

Среди трудностей с самолетами называются их ограниченное количество, особенно в масштабах такой крупной страны, как Украина. Издание считает «роковой проблемой» то обстоятельство, что Киев получил всего 6 единиц Mirage 2000. При этом Париж обещал всего передать 12 самолетов из 26, которые имеются в запасе у Франции.

Другие ограничения — трудности с интеграцией в украинскую противовоздушную оборону и отсутствие своевременной технической поддержки в рамках Воздушных сил Украины, главным образом использующих истребители МиГ-29 и Су-27. «Кроме того, на Mirage 2000 влияет доступность современных боеприпасов и запасных частей. Хотя Франция взяла на себя обязательство по оказанию поддержки, продолжающийся конфликт и логистические ограничения могут повлиять на своевременную доставку этих критически важных ресурсов», — говорится в публикации.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили о первом применении Mirage 2000 в бою.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
Mirage-2000
Су-27
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