Португалия передала Украине списанные ещё в 2011 году транспортные вертолёты

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Европейские страны продолжают оказывать военную помощь киевскому режиму, в том числе передавая списанную технику, утилизацией которой им теперь не придется заниматься.

Одним из примеров вышесказанного является недавнее заявление Минобороны Португалии, где рассказали, что в четвёртом квартале прошлого года поставили для ВСУ восемь вертолётов. Всё бы ничего, если бы речь шла не о транспортниках Puma, которые производились во Франции со второй половины 60-х годов прошлого столетия.

12 таких машин Португалия приобрела в 1969 году. Затем 8 вертолётов Aérospatiale SA 330L Puma в 80-х годах прошли модернизацию, получив обозначение SA 330S1. С того момента транспортники не обновлялись и были списаны в 2011 году.

Что характерно, португальское военное ведомство после снятия французских вертолётов с вооружения выставило их на продажу. Однако «товар», очевидно, спросом не пользовался. Ведь до 2024 года Aérospatiale SA 330S1 Puma так и не нашли нового владельца.

В итоге вышеупомянутые восемь винтокрылых машин были в прошлом году «подарены» ВСУ. Правда, прежде чем украинская армия сможет использовать данные вертолёты, они, скорее всего, должны будут пройти капитальный ремонт.