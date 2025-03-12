Войти
Военное обозрение

Португалия передала Украине списанные ещё в 2011 году транспортные вертолёты

494
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Европейские страны продолжают оказывать военную помощь киевскому режиму, в том числе передавая списанную технику, утилизацией которой им теперь не придется заниматься.

Одним из примеров вышесказанного является недавнее заявление Минобороны Португалии, где рассказали, что в четвёртом квартале прошлого года поставили для ВСУ восемь вертолётов. Всё бы ничего, если бы речь шла не о транспортниках Puma, которые производились во Франции со второй половины 60-х годов прошлого столетия.

12 таких машин Португалия приобрела в 1969 году. Затем 8 вертолётов Aérospatiale SA 330L Puma в 80-х годах прошли модернизацию, получив обозначение SA 330S1. С того момента транспортники не обновлялись и были списаны в 2011 году.

Что характерно, португальское военное ведомство после снятия французских вертолётов с вооружения выставило их на продажу. Однако «товар», очевидно, спросом не пользовался. Ведь до 2024 года Aérospatiale SA 330S1 Puma так и не нашли нового владельца.

В итоге вышеупомянутые восемь винтокрылых машин были в прошлом году «подарены» ВСУ. Правда, прежде чем украинская армия сможет использовать данные вертолёты, они, скорее всего, должны будут пройти капитальный ремонт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Португалия
Украина
Франция
Продукция
SA 330
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.03 14:13
  • 8011
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.03 13:26
  • 528
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 12.03 13:22
  • 31
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 12.03 13:17
  • 139
Подстава над Идлибом
  • 12.03 12:48
  • 1
Через "Радар.НФ" ночью поступили 139 сигналов, которые помогли сбить БПЛА
  • 12.03 12:18
  • 1
В МФТИ работают над уникальными двигателями для спутников класса CubeSat
  • 12.03 11:57
  • 1
Квантовый двигатель: от российского открытия до американского триумфа?
  • 12.03 11:33
  • 2
До конца 2025 года турецкий флот вооружится новыми безэкипажными боевыми катерами
  • 12.03 03:00
  • 8605
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.03 01:52
  • 1
Китай отберет опытных тайконавтов для высадки на Луну
  • 12.03 01:37
  • 1
Nokia не смогла позвонить с Луны
  • 12.03 00:57
  • 0
Ответ на "ЗРК «Оса-АКМ»: «пенсионер ПВО» бьет новейшие западные БПЛА"
  • 11.03 22:15
  • 3
Правда, что российский ЗРПК малой дальности "Панцирь-С1" только что сбил украинский боеприпас JDAM? (The National Interest, США)
  • 11.03 20:14
  • 0
Ответ на "Правда, что российский ЗРПК малой дальности "Панцирь-С1" только что сбил украинский боеприпас JDAM? (The National Interest, США)"
  • 11.03 17:12
  • 0
Почему Минск и Москва уверены во взаимной поддержке