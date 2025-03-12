Президент Болгарии назвал планы ЕС о перевооружении иллюзией

ЦАМТО, 11 марта. Президент Болгарии Румен Радев назвал иллюзией планы Брюсселя о перевооружении Евросоюза на 800 млрд. евро.

По словам президента, 150 млрд. евро планируется привлечь в качестве кредитов Европейского инвестиционного банка.

"Остальные деньги – воображаемые", – сказал Р.Радев, слова которого цитирует Болгарское национальное радио (БНР).

Р.Радев вновь призвал Европу работать вместе с США над прекращением огня на Украине, назвав аморальной позицию, при которой ЕС подталкивает Украину к войне, чтобы "навязывать мир с позиции силы".

Он призвал правительство Болгарии во главе с Росеном Желязковым правильно оценить ситуацию.

Как напоминает "РИА Новости", ранее лидеры ЕС на специальном саммите в Брюсселе принципиально поддержали предложение главы ЕК, получившее название "перевооружение Европы", которое может стоить порядка 800 млрд. евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также обещала представить конкретные предложения в рамках этой инициативы до очередного саммита ЕС 20-21 марта.