Китай отберет опытных тайконавтов для высадки на Луну

Как отметил заместитель главного конструктора Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Ян Ливэй, в настоящее время готовятся прототипы всех технических средств

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Китай отберет участников своей миссии по высадке на поверхность Луны из тех тайконавтов, которые уже совершали полеты на орбитальную станцию "Тяньгун". Об этом, как пишет 11 марта газета Global Times, сообщил первый китайский тайконавт, заместитель главного конструктора Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Ян Ливэй.

По его словам, в настоящее время готовятся прототипы всех технических средств, которые будут задействованы в китайской миссии по высадке человека на Луну. Речь идет о пилотируемом космическом корабле "Мэнчжоу", спускаемом аппарате "Ланьюэ", лунном ровере и скафандрах. Он также уточнил, что составлены планы по проведению научных экспериментов как для беспилотного, так и пилотируемого полета.

Ранее сообщалось, что Китай планирует осуществить высадку тайконавтов на поверхность Луны к 2030 году. Согласно представленному плану, для этого будут запущены две ракеты-носителя на окололунную орбиту, которые доставят космический корабль и посадочный модуль. После их стыковки тайконавты войдут в спускаемый модуль и высадятся на поверхность Луны. Передвигаться по ней они будут на луноходе.

Россия и Китай активно сотрудничают в космической сфере, в том числе в вопросах исследования Луны. В июне прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции - комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Проект планируется завершить к 2028 году.