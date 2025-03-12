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ТАСС

Китай отберет опытных тайконавтов для высадки на Луну

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Первый китайский космонавт Ян Ливэй (Yang Liwei).

Как отметил заместитель главного конструктора Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Ян Ливэй, в настоящее время готовятся прототипы всех технических средств

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Китай отберет участников своей миссии по высадке на поверхность Луны из тех тайконавтов, которые уже совершали полеты на орбитальную станцию "Тяньгун". Об этом, как пишет 11 марта газета Global Times, сообщил первый китайский тайконавт, заместитель главного конструктора Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Ян Ливэй.

По его словам, в настоящее время готовятся прототипы всех технических средств, которые будут задействованы в китайской миссии по высадке человека на Луну. Речь идет о пилотируемом космическом корабле "Мэнчжоу", спускаемом аппарате "Ланьюэ", лунном ровере и скафандрах. Он также уточнил, что составлены планы по проведению научных экспериментов как для беспилотного, так и пилотируемого полета.

Ранее сообщалось, что Китай планирует осуществить высадку тайконавтов на поверхность Луны к 2030 году. Согласно представленному плану, для этого будут запущены две ракеты-носителя на окололунную орбиту, которые доставят космический корабль и посадочный модуль. После их стыковки тайконавты войдут в спускаемый модуль и высадятся на поверхность Луны. Передвигаться по ней они будут на луноходе.

Россия и Китай активно сотрудничают в космической сфере, в том числе в вопросах исследования Луны. В июне прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции - комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Проект планируется завершить к 2028 году. 

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Страны
Китай
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Луна
1 комментарий
№1
12.03.2025 01:52
Цитата, q
будут запущены две ракеты-носителя на окололунную орбиту, которые доставят космический корабль и посадочный модуль. После их стыковки тайконавты войдут в спускаемый модуль и высадятся на поверхность Луны. Передвигаться по ней они будут на луноходе.

Вариант для разовых посещений, даже учитывая ограничения рн для заброса модулей сразу на окололунную. Но для постоянного трафика по такой схеме, например в контексте лунной базы, непригоден. Не думаю что КНР готовы реализовать две программы одновременно.
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