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Военное обозрение

Меняют МиГ-29К на Rafale M: Париж и Дели заключают соглашение об оснащении индийских ВМС французскими истребителями

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Источник изображения: topwar.ru

Представители Индии и Франции успешно завершили переговоры, касающиеся закупки индийскими ВМС 26 самолетов-истребителей французского происхождения Rafale M. Общая стоимость контракта составит 7,6 миллиарда американских долларов. Ожидается, что официальные договоренности будут подписаны в апреле 2025 года в рамках визита руководителя главного военного ведомства Франции в Индию.

ВМС Индии приобретет Rafale M, чтобы заменить свои многоцелевые палубные истребители четвертого поколения российского производства. Речь идёт о МиГ-29K и его двухместном «брате» МиГ-29КУБ, в настоящее время находящиеся в эскадрильях INAS 300 «Белые тигры» и INAS 303 «Черные Пантеры». Новый самолет будет развернут на авианосцах Ins Vikrant и Ins Vikramaditya военно-морских сил Индии.

Хотя окончательный список закупки по французско-индийскому контракту официально ещё не был утвержден и опубликован, эксперты предполагают, что он будет включать 22 истребителя Rafale M и четыре учебных версии Rafale B Dual-Seat.

Ранее в опубликованных данных указывалась информация, что все 26 самолетов могут быть именно моделями Rafale M. При этом обучение индийских лётчиков будет проводиться во Франции и на базе в Гоа с использованием современных симуляторов. Однако, на данный момент, последние детали, касающиеся способа обучения пилотов и вариантов модификаций истребителей, остаются подлежащими официальному подтверждению.

Компания Dassault Aviation, являющаяся производителем Rafale, рассматривает вариант производства истребителей, при котором окончательная сборка будет осуществляться непосредственно в Индии. Это одно из основных индийских требований. Это может ускорить сроки реализации проекта и подготовит индийский персонал к дальнейшей эксплуатации и обслуживанию самолётов. Кроме этого, такой формат производства поддержит потенциальные будущие заказы, и полностью будет соответствовать инициативе Дели «Сделано в Индии».

Ранее Индия уже приобрела 36 самолетов Rafale для своих военно-воздушных сил. Контракт был подписан в 2016 году, а полностью поставки были завершены к 2022 году. Дальнейшие заказы для индийских ВВС и ВМС рассматриваются в рамках продолжающейся военной модернизации Индии.

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