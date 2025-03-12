Войти
ЦАМТО

Минобороны Эстонии выделит финансирование на разработку зенитных ракет

509
0
0
Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

ЦАМТО, 11 марта. Минобороны Эстонии готово выделить финансирование трем эстонским предприятиям, которые собираются подать заявки в Европейский оборонный фонд.

Предложенные проекты касаются разработки зенитных ракет и элементов защиты критической подводной инфраструктуры, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

"Минобороны определило три эстонских предприятия, которые возглавят общеевропейские консорциумы по разработке и производству зенитных ракет и разработке защиты критической подводной инфраструктуры, и выделит им финансирование на общую сумму 900 тыс. евро.

Руководителем проекта по разработке защиты критической подводной инфраструктуры выбрано предприятие Defsecintel Solutions, а Threod Systems и Frankenburg Technologies выступят в качестве координаторов в области разработки новых ЗУР с возможностью их массового производства", – говорится в материале.

Как отмечает телерадиокомпания, оборонное ведомство Эстонии поддержит эти компании при подготовке ими проектных заявок для подачи в Европейский оборонный фонд в этом году. Фирмы получат обещанные средства при условии, что заявки будут успешными и приведут к субсидиям от Еврокомиссии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Эстония
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.03 14:13
  • 8011
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.03 13:26
  • 528
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 12.03 13:22
  • 31
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 12.03 13:17
  • 139
Подстава над Идлибом
  • 12.03 12:48
  • 1
Через "Радар.НФ" ночью поступили 139 сигналов, которые помогли сбить БПЛА
  • 12.03 12:18
  • 1
В МФТИ работают над уникальными двигателями для спутников класса CubeSat
  • 12.03 11:57
  • 1
Квантовый двигатель: от российского открытия до американского триумфа?
  • 12.03 11:33
  • 2
До конца 2025 года турецкий флот вооружится новыми безэкипажными боевыми катерами
  • 12.03 03:00
  • 8605
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.03 01:52
  • 1
Китай отберет опытных тайконавтов для высадки на Луну
  • 12.03 01:37
  • 1
Nokia не смогла позвонить с Луны
  • 12.03 00:57
  • 0
Ответ на "ЗРК «Оса-АКМ»: «пенсионер ПВО» бьет новейшие западные БПЛА"
  • 11.03 22:15
  • 3
Правда, что российский ЗРПК малой дальности "Панцирь-С1" только что сбил украинский боеприпас JDAM? (The National Interest, США)
  • 11.03 20:14
  • 0
Ответ на "Правда, что российский ЗРПК малой дальности "Панцирь-С1" только что сбил украинский боеприпас JDAM? (The National Interest, США)"
  • 11.03 17:12
  • 0
Почему Минск и Москва уверены во взаимной поддержке