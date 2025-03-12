Минобороны Эстонии выделит финансирование на разработку зенитных ракет

ЦАМТО, 11 марта. Минобороны Эстонии готово выделить финансирование трем эстонским предприятиям, которые собираются подать заявки в Европейский оборонный фонд.

Предложенные проекты касаются разработки зенитных ракет и элементов защиты критической подводной инфраструктуры, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

"Минобороны определило три эстонских предприятия, которые возглавят общеевропейские консорциумы по разработке и производству зенитных ракет и разработке защиты критической подводной инфраструктуры, и выделит им финансирование на общую сумму 900 тыс. евро.

Руководителем проекта по разработке защиты критической подводной инфраструктуры выбрано предприятие Defsecintel Solutions, а Threod Systems и Frankenburg Technologies выступят в качестве координаторов в области разработки новых ЗУР с возможностью их массового производства", – говорится в материале.

Как отмечает телерадиокомпания, оборонное ведомство Эстонии поддержит эти компании при подготовке ими проектных заявок для подачи в Европейский оборонный фонд в этом году. Фирмы получат обещанные средства при условии, что заявки будут успешными и приведут к субсидиям от Еврокомиссии.