Европейские страны почти сравнялись с общей суммой военной помощи США Украине

ЦАМТО, 11 марта. Европейские страны, включая членов ЕС и Великобританию, почти сравнялись с общей суммой американской военной помощи Украине, но им потребуется до семи лет, чтобы обеспечить аналогичный уровень поставок критически важных вооружений.

Это следует из общедоступных данных, которые изучило "РИА Новости".

Согласно последним данным Кильского института мировой экономики, по состоянию на февраль Европа предоставила Украине 67 млрд. долл. в качестве военной помощи, что почти соответствует общей сумме помощи США в 69 млрд. долл.

Как отмечает агентство, хотя европейские страны сравнялись с США по объему военной помощи, разрыв заключается в способности поставлять боеприпасы и критические системы поддержки, такие как современные ракеты-перехватчики ПВО, артиллерийские снаряды и РС для реактивных систем залпового огня.

Например, Германия, крупнейший европейский донор, выделила 12,6 млрд. евро на военную помощь Украине, свидетельствуют данные Кильского института.

При этом значительная часть средств, около 4,8 млрд. евро, или 38%, была направлена на закупку основных систем ПВО, включая 24 ЗРК IRIS-T и три батареи Patriot.

По последним данным Министерства обороны Германии, с февраля 2022 года Берлин предоставил Украине 328 ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Для сравнения, США поставили Украине не менее 847 ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) стоимостью около 3,26 млрд. долл., согласно проведенному "РИА Новости" анализу бюджетных отчетов Пентагона.

Учитывая, что США поставили на Украину в два раза больше ракет-перехватчиков Patriot, чем Германия, Берлину может потребоваться более семи лет, чтобы сравняться с американскими поставками. Хотя Германия начала строительство завода по производству ЗУР для ЗРК Patriot в декабре 2024 года, поставки начнутся только в 2027 году.

Как пишет далее "РИА Новости", общее количество гаубиц, переданных европейскими странами, почти сравнялось с американским, однако количество артиллерийских снарядов, предоставленных Европой, было гораздо меньше, чем у США.

Для сравнения, США поставили Украине более 3 млн. ед. 155-мм артиллерийских снарядов, более 1 млн. 105-мм снарядов и более 400 тыс. 152-мм снарядов.

Хотя программа ЕС по боеприпасам направлена на увеличение ежегодного производства артснарядов до 2 млн. к концу 2025 года, в лучшем случае Европе потребуется не менее года, чтобы заполнить брешь, оставленную США.

Кроме того, хотя многие европейские страны поставили Украине множество ракетных установок, включая системы, подобные высокомобильной ракетной системе HIMARS, большинство из них по-прежнему полагаются на американского оборонного подрядчика Lockheed Martin в поставках РС GMLRS для этих систем вооружения.

Согласно бюджетным отчетам армии США, на которые ссылается "РИА Новости", в 2023 ф.г. США выделили 1,39 млрд. долл. в качестве чрезвычайного финансирования для замены ракет GMLRS, переданных Украине. При средней цене около 150 тыс. долл. за ед., это финансирование, вероятно, обеспечило Украине более 9,2 тыс. ракет GMLRS на этот период.

Аналогичным образом, бюджет армии США на ракеты GMLRS на 2024 ф.г. вырос с 886 млн. долл. – до 1,4 млрд. долл. Дополнительное финансирование в размере 514 млн. долл. предполагает, что в 2024 финансовом году США направят на Украину не менее 3427 ракет GMLRS.

Таким образом, общее количество ракет GMLRS, отправленных США Украине, превысит 12,9 тыс. ед. Этот масштаб помощи, необходимый для обеспечения эффективности HIMARS, является уровнем поддержки, который европейским странам будет трудно превзойти, отмечает агентство.

Поскольку в мировом производстве ракет GMLRS доминирует компания Lockheed Martin, любые дополнительные поставки этих ракет на Украину из Европы будут осуществляться через американские внешние военные продажи. Сможет ли Европа восполнить пробел в поставках ракет GMLRS, зависит от того, разрешат ли США европейским странам закупать их от имени Украины.

Согласно ежегодным бюджетным отчетам армии США, на которые ссылается "РИА Новости", до эскалации конфликта на Украине в 2022 году объем иностранных военных продаж ракет GMLRS составлял менее 2 тыс. ед. в год. При таких темпах экспорта Европе потребуется не менее шести лет, чтобы заместить более чем 12 тыс. ракет GMLRS, которые США отправили на Украину за последние три года.