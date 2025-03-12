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ЦАМТО

Irving Shipbuilding Inc. построит эсминцы класса "Ривер" для ВМС Канады

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Источник изображения: Фото: Royal Canadian Navy

ЦАМТО, 11 марта. МНО Канады 8 марта объявило о присуждении компании Irving Shipbuilding Inc. (ISI) контракта на поставку ВМС страны новых эсминцев класса "Ривер".

Контракт заключен в рамках программы "Канадский надводный боевой корабль" (CSC).

Новые корабли предназначены для защиты территориальных вод и поддержки операций Сухопутных войск на берегу, разведки, противодействия пиратству, борьбы с терроризмом, оказания гуманитарной помощи, проведения поисково-спасательных операций, а также обеспечения безопасности на море. Новые эсминцы также внесут вклад в совместные с союзными странами международные операции.

Стоимость начального контракта составляет 8 млрд. канад. долл. (включая НДС). Данная сумма обеспечит строительство и поставку в течение 6 лет первых трех кораблей, а также запасных частей, услуг обучения и технического обслуживания.

Проект CSC назван крупнейшей и самой сложной судостроительной инициативой в Канаде со времен Второй мировой войны. Помимо повышения боеспособности флота, заявленной целью проекта является возрождение судостроительной промышленности Канады, создание суверенного судостроительного потенциала и подготовка квалифицированной рабочей силы для обновления флота посредством реализации Национальной стратегии судостроения (NSS).

Общая стоимость строительства и поставки первых трех кораблей оценивается в 22,2 млрд. канад. долл. (без НДС). Она включает расходы по контракту с ISI, начальный пакет запасных частей, услуги технического обслуживания и логистической поддержки, а также затраты, связанные с поставкой оборудования, различных систем вооружения и боеприпасов для первых трех кораблей.

По оценкам, реализация контракта ежегодно позволит вносить 719,3 млн. канад. долл. в валовой внутренний продукт (ВВП) Канады и поддерживать 5250 рабочих мест в период 2025-2039 гг.

В общей сложности планируется построить 15 новых кораблей класса "Ривер". Первые три корабля получат наименования "Фрейзер", "Святой Лаврентий" и "Маккензи" в честь важнейших водных путей Канады.

Новые корабли заменят 4 снятых с вооружения устаревших эсминца класса "Ирокез" и 12 фрегатов класса "Галифакс" ВМС Канады.

Эсминцы будут построены по проекту корабля "Тип-26" компании BAE Systems, который уже строится для ВМС Великобритании и Австралии. Они будут оборудованы усовершенствованными средствами обнаружения и вооружением.

Планируется, что строительство кораблей начнется в 2025 году, а поставка ВМС Каналы головного эсминца серии, "Фрейзер", запланирована на начало 2030-х годов. Последний корабль планируется построить к 2050 году.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Канада
Компании
BAE Systems
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