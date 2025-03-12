Протестировано новое подразделение армии США.

По сообщениям зарубежных СМИ, в январе 2025 года группа из 80 солдат недавно сформированного подразделения армии США использовала ударные и разведывательные дроны, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и поддержку ПТУР, миномётов и снайперов, чтобы опробовать новый способ обнаружения и уничтожения сил противника.

Новое подразделение армии США, получившее название «Многоцелевая рота» (Multi Purpose Company,MPC), создано в рамках армейской программы «Трансформация в бою» (Transformation in Contact,TIC). Программа призвана ускорить процесс оснащения солдат оборудованием и доктриной, необходимыми для ведения современных войн.

Как сообщается, новая американская концепция основана на уроках продолжающейся войны на Украине. Согласно выступлению в 2024 году, во время ежегодной конференции Ассоциации армии США в Вашингтоне (округ Колумбия) командующего V корпусом генерал-лейтенант Чарльза Костанца, MPC «объединяет в рамках одной организации возможности дронов по ведению огня на большие дальности и РЭБ, что вытекает непосредственно из наблюдения за происходящим на Украине».

Оценка концепции многоцелевой роты проводилась военнослужащими 3-й боевой бригадной группы (3BCT) 10-й горной дивизии, известной как «Патриоты», во время учения Combined Resolve 25-1 на полигоне Объединённого многонационального центра подготовки в Хоэнфельсе, Германия. По словам офицера штаба дивизии, роту можно рассматривать как наименьшее перед батальоном и бригадой подразделение типа «движение на контакт» (movement-to-contact), которое стремится найти и обезвредить силы противника.

Модульная беспилотная платформа Ghost от Anduril

Цель состоит в том, чтобы устранить несколько уровней командования и, тем самым, сократить время от обнаружения цели до нанесения по ней «смертельного удара». Так, в ходе учения, взаимодействуя с группами РЭБ и огневой поддержки, MPC проводила разведку с помощью наземных, воздушных и электромагнитных датчиков. Концепция MPC предполагает, что её личный состав будет действовать впереди остальной части бригады на расстоянии 3-4 км. Дистанция обосновывается анализом возможностей ведения навесного огня и новой бесшумной модульной платформы БПЛА «Призрак» (Ghost) от американской компании Anduril.

Платформа-квадрокоптер С-100

По данным штаба дивизии, в ходе учения рота MPC действовала в составе трех взводов.

Разведывательный взвод, насчитывавший 31 солдата, состоял из снайперов-разведчиков и бойцов, использующих ПТРК «Джавелин» (Javelin) и другие виды вооружения, а также беспилотные автономные платформы-квадрокоптеры C-100. Личный состав действовал на проходивших также тестирование девятиместных машинах для пехотного отделения ISV-9.

Машина пехотного отделения ISV-9

Миномётный взвод в составе 23 военнослужащих на автомобилях «Хамви» с прицепами имел на вооружении 120-мм миномёты. В состав взвода входил сержант-наводчик, координировавший с разведчиками навесной огонь.

Взвод ударных (летальных) беспилотных систем (Lethal Unmanned Systems, LUS), состоящий из 26 солдат, в качестве оружия использует барражирующие боеприпасы Switchblade 600, а для наблюдения – дроны «Призрак» от Anduril. Он также оснащался ПЗРК «Стингер» (Stinger) и антидроновыми винтовками Drone Defender.

Антидроновая винтовка Drone Defender

В состав нового подразделения армии США дополнительно были включены группа РЭБ и группа огневой поддержки. Первая в составе четырёх человек, использовала системы постановки помех Beast+. Вторая включала офицера огневой поддержки, унтер-офицера огневой поддержки и трёх радистов. Они повысили способность MPC вызывать артиллерию и другие средства огневого поражения противника.

«Итак, если вы можете представить себе поток, то ваш БПЛА будет впереди. За ним будет ваш разведывательный взвод, за ним – ваши миномёты, а за ними – остальная часть батальона», – пояснили в штабе дивизии.

Отмечается, что в ходе тестирования нового подразделения армии США не использовалось ни одного ударного дрона с видом от первого лица (FPV), которые стали повсеместным явлением на обеих сторонах конфликта на Украине. Логику их отсутствия в штабе дивизии оставили без объяснений.

Учение с MPC должно было показать, сможет ли она заменить возможности, утраченные армия в 2024 году после серьезной реструктуризации для перехода к крупномасштабным боевым операциям. Помимо прочего, армия США покончила с кавалерийскими эскадронами боевой группы пехотной бригады (ICBT). Кроме того, было принято решение вывести БПЛА, которые были неотъемлемой частью бригады, такие как «Тень» (Shadow) и «Ворон» (RQ-11 Ravens), чтобы освободить место для будущих возможностей на эшелонированной основе.

Сообщается, что называвшаяся первоначально ударной ротой, MPC создана в 2024 году в связи с необходимостью после реструктуризации «максимально увеличить численность боевой группы пехотной бригадыв соответствии с целями армии». На армейском сленге она называлась ARSTRUC 25-29. Название «ударная рота» изменено в рамках общей армейской программы по переименованию.

Армия США «стремилась стать более компактной, лёгкой и смертоносной». Изучалась возможность сохранить эту ценность. В результате анализа армейские аналитики пришли к созданию многоцелевой роты.

В настоящее время сроки, в течение которых будет определяться эффективность концепции MPC, пока не ясны. Однако, предполагается, что в бригаде спользование концепции продолжится.

Командование армии США распорядилось искать способы продолжения тестирования и «создавать прототипы таких организаций, как эта многоцелевая рота». Как сообщается, «на данный момент ни дивизия, ни бригада не планируют расформировывать многоцелевую роту в составе 3-й бригады, поэтому она продолжит участвовать в учениях, коллективных тренировках в том виде, в котором она находится сейчас».

Согласно СМИ, еще две дивизии, 101-я и 25-я, оценивают аналогичные подразделения. Всё это было приказано предыдущей администрацией Дж.Байдена. Президент Д. Трамп приказал новому министру обороны Питу Хегсету провести тщательную проверку всех программ Пентагона. Пока неясно, захочет ли новое руководство армии США продолжать эту программу, но она вписывается в идею более мобильных, гибких и смертоносных сил, которые лучше подходят для войн будущего, что, по-видимому, соответствует целям П.Хегсета.

По материалам ресурса twz.com