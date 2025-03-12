ЦКБР: боевое применение Россией FPV-систем стало стандартом для всего мира

Гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин отметил, что этому предшествовала длительная подготовка

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Единый контур отрасли боевого применения Россией FPV-систем, включающий производство, обучение и взаимодействие артелей и фронта, ведет отсчет с 10 марта 2022 года и за прошедшие годы стал стандартом для всего мира. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Бенефис боевого применения FPV-систем произошел 10 марта 2022 года. Речь идет не о разовых опытах на собственном оборудовании в афганском кишлаке, не единичных полетах в Сирии, а о создании полноценной отрасли производства и применения FPV-систем и достижения технологического суверенитета в сфере их производства.

10 марта 2022 года единый контур отрасли боевого применения FPV - производство, обучение, взаимодействие "артель-фронт" - доказал свою жизнеспособность и стал стандартом в России, а теперь и во всем мире", - сказал Кузякин.

Глава ЦКБР подчеркнул, что этому предшествовала длительная подготовка. "Мы долго готовились к 10 марта. Боевые FPV-системы - это не просто дрон со взрывчаткой, а сложнейшая реальность, которую надо организовать, чтобы она начала влиять на ход боевых действий. Применению боевых FPV-систем предшествовала длительная системная работа, включая создание специализированных школ, подготовку инструкторов, организацию производства, разработку новых систем и сценариев боевого применения, а также их испытание", - добавил специалист.

Гендиректор ЦКБР также поблагодарил бойцов Сил специальных операций (ССО), стоявших у истоков применения боевых FPV-систем в России. "Отдельно необходимо отметить бойцов и их командиров из ССО, которые буквально на свой страх, риск и ответственность взялись за наши идеи и помогли их реализовать. Это сейчас все кажется очевидным и понятным, но тогда надо было проработать сотню различных вариантов", - заявил Кузякин.