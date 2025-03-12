Гуаньча: у Франции не хватить ресурсов возглавить НАТО в случае выхода США

Если США выйдут из НАТО, найти того, кто выступит гарантом безопасности Европы, будет крайне сложно, пишет "Гуаньча". Франция и Британия полны энтузиазма, но у них не хватит сил и политического авторитета в Европе. А у Германии нет ни желания, ни сил, отмечается в статье.

Чэнь Фэн

Недавно сердце НАТО было разбито, словно его бросила родная мать.

Стоит подчеркнуть, что президент США Дональд Трамп прямо не говорил, что Штаты выйдут из НАТО. Но то, что сказал новый глава Пентагона Пит Хегсет своим европейским коллегам по альянсу, взбодрило их сильнее, чем ледяная вода, вылитая на голову. По сути, это ничем не отличается от выхода США из организации.

НАТО изначально было сборищем эгоистов.

С самого начала у НАТО было два краеугольных камня: 5 статья – "один за всех и все за одного", а также военное присутствие США в Европе, в частности ядерный зонтик.

Во время холодной войны НАТО сосредоточилась на обороне Европы, и ни во время Корейской войны, ни войне во Вьетнаме 5 статья Устава не применялась. После окончания холодной войны НАТО на некоторое время пропала из виду, пока в 1999 году не началась война в Косово, которая стала для альянса поворотным моментом. Североатлантический альянс без санкции СБ ООН начал наступательную операцию. В эпоху Столтенберга с 2014 года НАТО продолжила процесс перехода от оборонительной к наступательной стратегии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Однако для США организация играет лишь символическую роль. По сравнению с американскими вооруженными силами, численность которых на пике своем достигала 100 тысяч человек, количество и роль сил НАТО всегда были ограничены возможностями стран Европы. К примеру, в ходе операций по обеспечению "свободы судоходства" в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, за исключением авианосца "Куин Элизабет", отправленного Великобританией, другие страны НАТО направили только один фрегат. Это было демонстрацией лишь духовной поддержки Штатов.

Под флагом общественного блага НАТО всегда преследовала только свои корыстные интересы. И в то время "общественное благо" заключалось в противостоянии СССР. В эгоистичных интересах США всегда было ведение войны на чужой территории. Поскольку объектом был Советский Союз, Германия стала идеальным полем битвы. Судьба Германии не имела никакого значения, целью было уничтожить СССР.

Эгоизм США вступает в противоречие с благополучием НАТО.

Пит Хегсет ясно дал понять, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, которая больше не является для Вашингтона приоритетом. Присутствие американского контингента в Европе не будет длиться вечно. Для Европы это стало громом среди ясного неба, но для Штатов это всего лишь поворотный момент для качественных изменений, спровоцированных количественными. В конце концов, количественные изменения уже давно начались.

Штаты обвинили европейских союзников в том, что они путешествуют автостопом по НАТО при помощи США, отказываются самостоятельно нести ответственность за свою оборону и односторонне полагаются на Америку. Такого рода обвинения имеют долгую историю, но их цель всегда заключалась в том, чтобы уменьшить нагрузку на США, а не в том, чтобы полностью уйти из Европы.

Стратегическая важность безопасности Европы для США постепенно снижается, однако по мере развития Китая, НАТО стремится к тому, чтобы весь евразийский континент стал частью евроатлантической структуры безопасности.

Европа, привыкшая видеть угрозу в России, всеми путями пытается удержать США. Штаты настаивали на расширении НАТО на восток, что в конечном итоге привело к украинскому конфликту. Под руководством Вашингтона Европа ужесточила санкции против Россс, и, когда отношения между Европой и Россией накалились до предела, Штаты спокойно продали и Европу, и Украину.

Пока Вашингтон хочет сохранить "Американский мир", Европа будет для него лишь подручным средством, и это европейская проблема, а не американская. Странам Европы конкретно промыли мозги, и они наивно полагали, что "если сидят за столом, то их нет в меню". Смещение стратегического фокуса Штатов с Европы на Азиатско-Тихоокеанский регион на фоне усиления Китая не входит европейские интересы.

Если США покинут НАТО, кто станет ее лидером?

Если Штаты перейдут в категорию основного союзника вне НАТО, найти того, кто выступит гарантом безопасности Европы, будет крайне сложно.

Франция и Британия полны энтузиазма, но у них не хватит сил и политического авторитета в Европе. У Германии нет ни желания, ни сил. Польша? Не смешите. Даже ядерный зонтик США не надежен. Зачем Америке рисковать собственным ядерным уничтожением, предоставляя Европе ядерный зонтик? В конце концов, единственной страной, которая может предоставить ядерный зонтик в Европе, является Россия, у которой достаточно ядерного оружия, чтобы стереть с лица земли Штаты несколько раз.

Европа постепенно превратилась в американскую колонию – она политически, экономически и в военной сфере подчинена Вашингтону, а также подвергается культурной и идеологической промывке мозгов.

Сила НАТО в большей степени исходит от ВС США, и альянс организован по принципу "король-вассал". Критика Европы за то, что она не желает брать на себя ответственность за увеличение расходов на оборону, не лишена оснований.

Но возможно ли сформировать европейскую армию?

Чем больше территория НАТО, тем тяжелее бремя. После конфликта на Украине к альянсу присоединились Финляндия и Швеция — кто их защитит?

В эпоху Трампа, которая может продлиться и после 2028 года, Европа не является незаменимым союзником США, это просто нахлебник. Непосредственной долгосрочной заботой Европы должно быть создание собственных войск, чтобы обеспечить безопасность своими руками, не полагаясь на США. Ценности и жесткие речи нельзя использовать как оружие: и чего не хватает Европе, так это жесткой силы.

Время от времени звучали призывы по созданию "европейской армии", но в конечном итоге все они заканчивались ничем. Сейчас Европа вновь призывает к формированию полевой армии численностью от 20 тысяч до 45 тысяч человек. Но, во-первых, Германия, Франция и Великобритания вряд ли предоставят достаточно количество сил, не говоря уже о других странах. А во-вторых, какова цель формирования армии: для экспедиции или для защиты от России?

Даже если НАТО будет придерживаться антироссийски настроенной оборонительной военной стратегии, политические разногласия внутри организации не исчезнут. Внутри Европы до сих пор не могу прийти к единому мнению по вопросам милитаризации, усиления военно-промышленного комплекса, увеличения расходов на оборону, а также необходимости создания единой армии. Крайне правые и евроскептики в принципе выступают против таких структур, как НАТО и ЕС. Они пока не стали мейнстримом европейской политики, но когда-то считалось, что и Трамп вряд ли станет президентом.

Долгосрочной проблемой является создание независимой европейской военной промышленности. Помимо танков, артиллерии, легкого вооружения и подводных лодок, почти все передовые военные технологии Европы нуждаются в американских поставках. Если НАТО хочет отделиться от Штатов, она должно быть независимой в этом плане.

При этом не стоит думать, что США отказались от своего лидерства в НАТО. Штаты не заботятся о противоречиях, они хотят и рыбку съесть, и все остальное. Все ради того, чтобы быть гегемонами.

Комментарии читателей

17040706522159

В Европе нет единства и самостоятельности. После Холодной войны и до сих пор ЕС хотела бы полагаться на Штаты в вопросах обороны, на Китай в вопросах рынка и на Россию в вопросах энергоснабжения. Невозможно иметь собственную армию без лидерства Штатов. В общем, Европа заслужила все трудности, с которыми сталкивается сейчас.

Горы Хэндуань

Просто Трамп хочет, чтобы все страны платили за размещение американских войск за рубежом. У Европы нет сил бороться с Трампом, но она также не хочет платить главным образом потому, что у нее действительно нет денег. У Европы нет выбора, кроме как подчиниться Трампу. Максимум, на что она способна, — это прибегнуть к каким-то затейливым трюкам, чтобы просто попытаться сохранить лицо.

Хаошань

США должны выйти из НАТО, в этом много выгод, и к тому же, сейчас выход из НАТО оправдан.

15868642852069

У Европы нет единой и независимой системы командования, нет оружия, в том числе ядерного, нет промышленности. Европа – это блюдо для Штатов, колония, жирная свинья. Не важно, сохранят ли США труп НАТО, это не изменит вышеупомянутый статус и характеристику Европы. Даже если будет европейское НАТО или интегрированная европейская политическая и военная система, любая цветная революция против Европы со стороны США или прокси-война вернут Европу к началу.

191855

Штаты вряд ли действительно выйдут из НАТО, но будут использовать эту тему для шантажа. В прошлом НАТО было инструментом для сохранения гегемонии США, в будущем – станет инструментом для шантажа европейских стран.

джжд

Будет больше толку, если Китай, США и Россия подпишут соглашение о создании нового НАТО.

Летать в небе

США никогда не выйдут из Североатлантического договора. Он просто хочет заставить Европу платить, разрушить Европейский союз, тем самым усилить контроль над Европой. ЕС поддерживает Украину в продолжении "борьбы до последнего человека" для того, чтобы помешать Трампу пожинать плоды от развала ЕС.

Тренд Кинг 168

Если США выйдут из НАТО, Китай может разместить свои войска в Европе!