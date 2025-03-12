Евродепутат Блага заявил, что РФ удерживает волну тотального успеха в СВО

Политик также выразил надежду, что лидерам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу удастся урегулировать конфликт

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россия побеждает в специальной военной операции и удерживает волну тотального успеха на поле боя, у Украины нет шансов. Об этом заявил в интервью ТАСС депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

"Что я вижу на поле боя? Я вижу, что Россия побеждает. Она на волне тотального успеха. У Украины нет шансов", - сказал он.

Депутат Европарламента выразил надежду на то, что президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу удастся урегулировать конфликт на Украине. "Но я не хочу быть наивным, - заметил он. - Я был действительно рад, когда Трамп выиграл выборы в США, потому что если бы на его месте оказалась [кандидат от Демократической партии США] Камала Харрис, это было бы катастрофой. Эскалация - этот неолиберальный крестовый поход против России - продолжилась бы. Так что тот факт, что Трамп победил на выборах, - хороший знак".

Сейчас, по словам Благи, Трамп пытается выполнять свои обещания. "Он говорил, что хочет остановить войну и вести переговоры с Россией. И он действительно предпринимает шаги в этом направлении, - подчеркнул евродепутат. - Были переговоры в Саудовской Аравии. Они пытаются поддерживать контакты. В конечном итоге, возможно, Трамп встретится с Путиным".

Вместе с тем парламентарий отметил, что история - это не только личности. "Я марксист. Я верю в более сложные, фундаментальные процессы - экономику, глубинные закономерности, - пояснил он. - Дело не в конкретных фигурах и стиле руководства. Да, наличие сильного лидера важно, но за ним всегда стоят определенные интересы".

Полный текст будет опубликован в 9:15 мск.