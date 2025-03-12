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В России повысили защищенность «Гвоздик»

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Российские «Гвоздики» получили комплекты дополнительной брони

Российские волонтеры оснастили две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» комплектами дополнительной брони, которые повышают защищенность машин от дронов. Фотографии доработанных САУ опубликовал Telegram-канал «VБроне_31».

На снимках показали две «Гвоздики» с унифицированными комплектами защиты. Машины получили дополнительные стальные плиты, которыми прикрыли корпус и ходовую часть. Над башней САУ установили решетчатый экран для защиты верхней полусферы от дронов, а уязвимые участки корпуса дополнительно прикрыли стальными цепями.

Серийный выпуск САУ 2С1 «Гвоздика» начался в 1971 году. Плавающая машина на гусеничном шасси вооружена гаубицей 2А31 калибра 122 миллиметра. Бронирование «Гвоздики» обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия.

В январе 2024 года командир расчета «Гвоздики» с позывным Саур рассказал о применении снарядов с повышенной дальностью. Стандартный снаряд САУ позволяет поражать цели на расстоянии около 15 километров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гвоздика
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