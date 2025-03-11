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ЗРК «Оса-АКМ»: «пенсионер ПВО» бьет новейшие западные БПЛА

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Оса-АКМ
Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».
Источник изображения: https://kupol.ru/

Беспилотные аппараты – это весьма неоднородная, быстротекущая и постоянно изменяющаяся сфера, однако без нее в современной армии уже не обойтись.


Безусловно, беспилотники обладают рядом преимуществ - это высокая скорость и маневренность, простота управления, возможность выполнения задач в труднодоступных и опасных для человека местах, и так далее.


Беспилотные средства постоянно развиваются и находят все новые сферы применения. Еще несколько лет назад область внедрения БПЛА касалась, прежде всего, гражданской авиации, научных и исследовательских работ, сельского хозяйства и других далеких от армии отраслей.


Впервые о фактах массированного применения дронов военного назначения сообщалось в ходе противостояния российских военнослужащих и террористических группировок в Сирийской Арабской Республике. Но в ходе военного конфликта на украинском театре военных действий БПЛА по-настоящему проявили себя как отдельный вид вооружений.


На сегодняшний день военные дроны занимаются не только воздушной разведкой, но и корректировкой огня артиллерии и других родов войск. Кроме того, они способны поражать военную технику и опорные пункты - как в режиме «камикадзе», так и в качестве средств доставки боеприпасов и дистанционного минирования поля боя.


В российских воюющих подразделениях вклад военные БПЛА в тактику современных боевых действий оценивают по-разному, однако все военнослужащие сходятся во мнении, что беспилотные и безэкипажные системы всех классов продемонстрировали свой боевой потенциал и оказали серьезное влияние на расстановку сил на фронте.


Вместе с развитием беспилотных средств военного назначения повышается и качественный уровень боевой работы зенитчиков.


Сегодня в зоне проведения специальной военной операции специалисты противовоздушной обороны используют для поражения БПЛА стрелковое и артиллерийское вооружение и ПЗРК, а также «работают» на зенитных ракетных комплексах различной дальности.


Продолжают нести боевую вахту и «пенсионеры ПВО», например – почти легендарные советские ЗРК «Оса-АКМ».


Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».
Источник: https://kupol.ru/

Как рассказывают зенитчики группировки войск «Центр», возможности радиолокационного оборудования и ракетного вооружения ЗРК «Оса-АКМ» позволяют им поражать разведывательные дроны ВСУ на расстоянии более 10 км.


Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».
Источник: https://kupol.ru/

Легендарные советские ЗРК хорошо зарекомендовали себя в работе по малоразмерным БПЛА, например - «Фурия» и «Лелека», а также по более крупным и дорогостоящим воздушным целям западного производства.


По словам зенитчиков, еще один плюс этих боевых машин, стоящих на вооружении Вооружённых сил нашей страны уже более полувека, - неприхотливость и отличная проходимость в самых сложных климатических условиях.


ЗРК «Оса-АКМ» является дальнейшей модернизацией советского ЗРК «Оса». Комплексы производились на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (сейчас входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»). Сегодня специалисты «Купола» выполняют техническое обслуживание поставленных на вооружение боевых машин.

  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Оса-АКМ
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Проекты
БПЛА
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