Агентство DARPA приступило к испытаниям беспилотного военного корабля NOMARS

USX-1

Агентство DARPA в феврале приступило к ходовым испытаниям прототипа беспилотного военного корабля для ВМС США NOMARS. У этого 55-метрового судна весом 240 т не только полностью отсутствует экипаж, но также вся инфраструктура жизнеобеспечения, жилые и служебные помещения.

Благодаря этим особенностям размеры корабля (получившего обозначение USX-1 Defiant) значительно уменьшились. Судно может месяцами находиться в море в автономном режиме, соблюдая установленные правила судоходства и избегая столкновений. NOMARS — не первый морской проект DARPA. Ранее агентство уже участвовало в разработке беспилотных судов для обнаружения подводных лодок (ASW) и ведения разведки (проект «Морской охотник» ACTUV), хотя это была лишь опытная платформа для отработки соответствующих технологий по замене обычных противолодочных кораблей. NOMARS может вести боевые действия в сложных погодных условиях, обладая высокой скрытностью и живучестью. Однако речь не идет о планах полной замены боевых кораблей с экипажем. Беспилотникам отводится вспомогательная роль по выполнению рутинных функций — морскому патрулированию, охране, ведению разведки, противолодочному патрулированию, сопровождению ударных авианосных групп и так далее.

USX-1

Александр Агеев