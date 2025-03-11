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Ростех

Ростех наращивает выпуск индустриальных двигателей для ТЭК

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ОДК-Кузнецов
ОДК-Кузнецов.
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

В Самаре введен в эксплуатацию новый производственный корпус для изготовления деталей перспективных силовых установок

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех наращивает производственные мощности для увеличения выпуска индустриальных двигателей для ТЭК. На самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» ввели в эксплуатацию новый производственный корпус с современным высокотехнологичным оборудованием. Здесь будут изготавливать детали перспективных силовых установок, которые заменят иностранные на объектах газотранспортной инфраструктуры.

В новом производственном корпусе организован полный цикл производства деталей — от заготовок до готовых узлов газотурбинных двигателей. На современном высокотехнологичном оборудовании изготавливают колеса турбины и сопловые аппараты для авиационных и индустриальных силовых установок.

В частности, мощности цеха задействованы в производстве новых отечественных промышленных газотурбинных двигателей НК-36СТ мощностью 32 мегаватта для газоперекачивающих агрегатов, которые применяются в нефтегазовой отрасли и энергетике. Они заменят импортное оборудование на объектах ТЭК.

«В „ОДК-Кузнецов“ реализовано более 90% масштабной инвестиционной программы, направленной на импортозамещение оборудования для энергетики и ТЭК и выполнение производственной программы предприятия по авиационной тематике. Мы уже открыли несколько объектов, оснащенных современной техникой и инфраструктурой. Увеличение производственных площадей расширит производство индустриальных двигателей. Российские компании заинтересованы в запуске производства двигателя НК-36СТ мощностью 32 мегаватта, он заменит импортные аналоги на газокомпрессорных станциях», — отметил заместитель генерального директора — управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

В цехе размещены мощные фрезерные и токарные обрабатывающие центры, профилешлифовальные и плоскошлифовальные станки, а также роботизированные сварочные комплексы, автоматизированные координатно-измерительные машины и контрольные установки. Рациональная структура производственных и контрольных участков и автоматизация большей части технологических процессов позволяют повысить качество и увеличить количество выпускаемой продукции.

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Россия
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ОДК УК
Ростех
1 комментарий
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11.03.2025 02:48
НК-32-02 и Д-18Т для ВКС личная заслуга С.К.Шойгу в связке с ГОЗ на 50 Ту-160М, генералом армии ВКС смела дать с правом ношения формы. Наравне с заказом тысячи БМД-4М Рогозиным Д.О. в противостоянии с нач.ГШ Макаровым Н.Е.
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Ростех наращивает выпуск индустриальных двигателей для ТЭК