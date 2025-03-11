Как модульный вариант «Тора» адаптировали к морским условиям

Источник изображения: topwar.ru

Крупнейшая ближневосточная выставка вооружений IDEX-2025 в Объединенных Арабских Эмиратах, в которой приняла участие Российская Федерация, продемонстрировала самые актуальные тренды в развитии вооружений 21 века, и обозначила новые направления оружейного дела, определяемые реалиями на современных театрах военных действий.

В этом году в Абу-Даби были представлены экспозиции компаний со всего мира, разрабатывающих различные виды оружия и военной техники, робототехнику, системы слежения, военную амуницию, учебные симуляторы и так далее.

Российскую делегацию на IDEX-2025 возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров. Наша страна представила продукцию десятков отечественных оборонных предприятий, входящий в Концерн ВКО «Алмаз-Антей», Госкорпорацию Ростех, и другие оборонные холдинги.

Интерес к российским образцам вооружений объясняем, ведь Россия представляет на внешних площадках самые последние разработки в области вооружения и военной техники, которые – и это главное – ежедневно доказывают своих высокие тактико-технические характеристики на реальном поле боя, в зоне проведения специальной военной операции.

Источник изображения: topwar.ru

Как отметили в «Рособоронэкспорте», основной замысел российской экспозиции на выставке в ОАЭ заключался в демонстрации «комплексного подхода России к созданию и модернизации всех видов вооружений с учетом опыта современных боевых действий». Поэтому наша страна привезла в Абу-Даби самолеты и вертолёты, зенитные ракетные комплексы и системы, военную бронетехнику, различные типы БПЛА, боевые модули, стрелковое оружие, боеприпасы и многое другое.

На сегодняшний день доля государств Ближнего Востока и Северной Африки составляет в портфеле заказов Рособоронэкспорта около 50 процентов, рассказал гендиректор корпорации Александр Михеев. Среди обсуждаемых и уже реализуемых проектов - производство на территории заказчиков военной бронетехники, российских БПЛА, высокоточных средств поражения, стрелкового оружия, и других вооружений.

На фоне стремительного развития средств воздушного нападения повышенное внимание участников и гостей выставки было обращено к зенитным ракетным комплексам и системам российского производства, которые расположились полях экспозиции Концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Именно на предприятиях этого российского оборонного холдинга сосредоточены основные научные компетенции и производственные мощности по созданию современных средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Концерн на IDEX-2025 сделал основной акцент, в первую очередь, на войсковую ПВО.

«Это зенитная ракетная система «Антей-4000», это всепогодный, многоканальный, высокомобильный ЗРК средней дальности «Викинг» и все семейство «Тор» - в модульном, колесном и гусеничном исполнении, - отметил заместитель гендиректора оборонного холдинга «Алмаз-Антей» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн. - Выставка в Абу-Даби не только сухопутная, здесь есть и морской кластер. Мы тоже участвуем в этой части. Мы представляем здесь модульный вариант «Тора», который использовался в сухопутных войсках, а сейчас его адаптируют применительно к морским условиям. Это качка, стабилизация и так далее - то, что необходимо для их применения на кораблях».

Зенитные ракетные комплексы семейства «Тор» создаются и проходят модернизацию на производственных мощностях Ижевского электромеханического завода «Купол».

Источник изображения: topwar.ru

На выставке IDEX-2025 ижевские оружейники продемонстрировали модели зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор-М2КМ» в стационарном и мобильном исполнении, а также ЗРК «Тор-Э2» на гусеничном шасси и «Тор-М2К» - на колесном шасси.

Как отметили представители «Купола», все модификации зенитного ракетного комплекса «Тор-М2КМ» способны обеспечить противовоздушную оборону сухопутных или корабельных соединений, а также военных и гражданских объектов, от ударов различных средств воздушного нападения, в том числе западного производства, в своей зоне перехвата.

Новейшие российские «Торы» всех модификаций сбивают самолеты и вертолетов, тактические, крылатые, противорадиолокационные и другие типы ракет, планирующие и управляемые авиабомбы, и, конечно, военные БПЛА в сложной метеорологической и помеховой обстановке.

«Форум стал заслуженным центром внимания для представителей оборонной промышленности всего мира. Для нас это хорошая площадка для поддержания рабочих контактов с заказчиками», - подчеркнул Вячеслав Дзиркалн.