Сырский: ВСУ в Курской области "осуществляют маневр" на новые рубежи обороны

Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский во время визита в город Купянск.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины утверждает, что угрозы окружения украинских подразделений якобы нет

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области "осуществляют маневр по занятию выгодных рубежей обороны". Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале.

"Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны", - отметил он. Сырский добавил, что принято решение об усилении ВСУ в этом районе "необходимыми силами и средствами", в том числе беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы.

При этом, утверждает Сырский, угрозы окружения украинских подразделений якобы нет.

Ранее газета The Daily Telegraph, ссылаясь на слова своего источника в рядах ВСУ, сообщала, что украинское командование может попытаться вывести своих военных с территории РФ. По информации газеты, в противном случае группировке, которая насчитывает до 10 тыс. человек, грозит окружение.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 65 тыс. военных. Российские военнослужащие с 6 августа 2024 года освободили 32 населенных пункта в Курской области. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Минобороны России. Только за 8-9 марта этого года в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" освобождены 7 населенных пунктов: Малая Локня, Черкасское Поречное, Косица, Лебедевка, Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.