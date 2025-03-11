Сменился руководитель верфи, которая построит новые фрегаты для ВМС США

Совет директоров верфи Fincantieri Marinette Marine одобрил назначение Джен Оллман на должность генерального директора предприятия. Как уточняет Marine Link, она сменит на этом посту Марка Вандроффа, который возвращается в головную компанию Fincantieri Marine Group на новую должность старшего вице-президента по связям с государственными органами в Вашингтоне (округ Колумбия).

Оллман хорошо знакома с деятельностью Fincantieri на северо-востоке Висконсина, поскольку с апреля 2023 года она занимала должность вице-президента и генерального директора предприятия Fincantieri Bay Shipbuilding, а ранее в течение семи лет (2014–2021 гг.) занимала должность старшего вице-президента Fincantieri Marine Group по связям с местным сообществом.

Закладка корабля прибрежной зоны "Маринетт" (класс LCS), США Naval Today

В Вашингтоне Вандрофф, где он начал работать в Fincantieri Marine Group, будет управлять связями компании с высшими государственными деятелями, включая Пентагон, ВМС, а также с выборными и назначаемыми должностными лицами.

Генеральный директор Fincantieri Marine Group Марко Галбиати поздравил обоих топ-менеджеров с назначениями.

"Я хочу поблагодарить Марка за его исключительное руководство в Fincantieri Marinette Marine и с нетерпением жду возможности поработать с ним, когда мы будем выстраивать связи нашей компании с заинтересованными сторонами в правительстве США, – сказал Галбиати. – И я снова приветствую Джен в Маринетте, где она провела много лет".

В настоящее время Fincantieri Marinette Marine завершает детальное проектирование головного фрегата класса "Констеллейшн" (Constellation, "Созведие"), предназначенного для ВМС США. При этом постройка корабля стартовала еще прошлой весной, а передачу заказчику сдвинули с 2027-го на 2029 год. Также законтрактованы еще пять серийных фрегатов.

Проект "Констеллейшн" базируется на фрегатах типа FREMM, которые Fincantieri строила для итальянских ВМС. Длина корабля составит 151 метр, ширина – 19,7 метра, осадка – 5,5 метра, водоизмещение – 6112 тонн (полное – 7408 тонн). Фрегат оснастят комбинированной энергетической установкой типа CODLAG (газотурбина, два электродвигателя и четыре дизель-генератора). Максимальная скорость – 26 узлов, дальность плавания – 6000 миль. Экипаж – 200 человек.

Корабли оснастят 3D-радаром AN/SPY-6 с активной фазированной антенной решеткой с цифровым сканированием. Установка вертикального пуска Mk.41 на 32 ячейки предназначена для зенитных ракет семейства SM-2 и RIM-162 ESSM, а также для противолодочных ракет ASROC. Арсенал фрегата "Констеллейшн" включает 57-мм арткомплекс Mk.110, зенитные ракеты RIM-116, новейшие противокорабельные ракеты NSM и 12,7-мм пулеметы.

Ранее на верфи Fincantieri Marinette Marine для американского флота построили серию кораблей прибрежной зоны типа "Фридом".