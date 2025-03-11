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Сменился руководитель верфи, которая построит новые фрегаты для ВМС США

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Совет директоров верфи Fincantieri Marinette Marine одобрил назначение Джен Оллман на должность генерального директора предприятия. Как уточняет Marine Link, она сменит на этом посту Марка Вандроффа, который возвращается в головную компанию Fincantieri Marine Group на новую должность старшего вице-президента по связям с государственными органами в Вашингтоне (округ Колумбия).

Оллман хорошо знакома с деятельностью Fincantieri на северо-востоке Висконсина, поскольку с апреля 2023 года она занимала должность вице-президента и генерального директора предприятия Fincantieri Bay Shipbuilding, а ранее в течение семи лет (2014–2021 гг.) занимала должность старшего вице-президента Fincantieri Marine Group по связям с местным сообществом.

Закладка корабля прибрежной зоны "Маринетт" (класс LCS), США

Naval Today


В Вашингтоне Вандрофф, где он начал работать в Fincantieri Marine Group, будет управлять связями компании с высшими государственными деятелями, включая Пентагон, ВМС, а также с выборными и назначаемыми должностными лицами.

Генеральный директор Fincantieri Marine Group Марко Галбиати поздравил обоих топ-менеджеров с назначениями.

"Я хочу поблагодарить Марка за его исключительное руководство в Fincantieri Marinette Marine и с нетерпением жду возможности поработать с ним, когда мы будем выстраивать связи нашей компании с заинтересованными сторонами в правительстве США, – сказал Галбиати. – И я снова приветствую Джен в Маринетте, где она провела много лет".

В настоящее время Fincantieri Marinette Marine завершает детальное проектирование головного фрегата класса "Констеллейшн" (Constellation, "Созведие"), предназначенного для ВМС США. При этом постройка корабля стартовала еще прошлой весной, а передачу заказчику сдвинули с 2027-го на 2029 год. Также законтрактованы еще пять серийных фрегатов.

Проект "Констеллейшн" базируется на фрегатах типа FREMM, которые Fincantieri строила для итальянских ВМС. Длина корабля составит 151 метр, ширина – 19,7 метра, осадка – 5,5 метра, водоизмещение – 6112 тонн (полное – 7408 тонн). Фрегат оснастят комбинированной энергетической установкой типа CODLAG (газотурбина, два электродвигателя и четыре дизель-генератора). Максимальная скорость – 26 узлов, дальность плавания – 6000 миль. Экипаж – 200 человек.

Корабли оснастят 3D-радаром AN/SPY-6 с активной фазированной антенной решеткой с цифровым сканированием. Установка вертикального пуска Mk.41 на 32 ячейки предназначена для зенитных ракет семейства SM-2 и RIM-162 ESSM, а также для противолодочных ракет ASROC. Арсенал фрегата "Констеллейшн" включает 57-мм арткомплекс Mk.110, зенитные ракеты RIM-116, новейшие противокорабельные ракеты NSM и 12,7-мм пулеметы.

Ранее на верфи Fincantieri Marinette Marine для американского флота построили серию кораблей прибрежной зоны типа "Фридом".

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  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
США
Продукция
Mark 41
NSM
RIM-162 ESSM
SM-2
Компании
Fincantieri
Проекты
DCNS FREMM
LCS-1
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