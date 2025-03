БМП-2М: у России наконец-то появился ответ украинским Bradley (The National Interest, США)

TNI: "Ростех" модернизировал БМП-2 до уровня выше американской БМП Bradley

Модернизация БМП-2 и имеющиеся у России обширные возможности массового производства сведут на нет преимущества американских БМП Bradley на украинском поле боя, пишет TNI. По мнению автора, оставшиеся в рядах ВСУ "Брэдли" ждет разгромное поражение в прямом противостоянии с БМП-2М.

Брэндон Вайхерт

Российская оборонная госкорпорация “Ростех” неоднократно заявляла, что ее боевая машина пехоты БМП-2, разработанная еще Советским Союзом в 1980-х годах, превосходит свой давний аналог M2 Bradley ("Брэдли"), разработанный для армии США и широко использующийся ВСУ в продолжающемся конфликте на Украине.

Причина такой уверенности “Ростеха” кроется в том, что корпорация только что завершила масштабную модернизацию своего парка БМП-2. По оценке “Ростеха”, последний пакет обновлений дал БМП-2 возможности, о которых американские "Брэдли" “могут только мечтать.

Так ли это на самом деле?

В конце концов, "Брэдли" принесли украинцам неоспоримую пользу в ключевых сражениях. Разумеется, одни лишь БМП "Брэдли" не принесут Украине победы — но это можно сказать про всякую отдельно взятую систему. Однако эффект от "Брэдли" оказался гораздо сильнее, чем предполагало большинство.

Давайте же сравним две системы.

Соперник: российская БМП-2

Давайте первой рассмотрим БМП-2 — как в первоначальном виде, так и со значительными усовершенствованиями, которые внес в ее конструкцию “Ростех”. БМП-2 — потомок старой советской БМП-1, первой в мире серийной боевой машиной пехоты.

БМП-2 предназначена для оперативного развертывания и десантных операций, весит 14,3 тонны и перевозит экипаж из трех человек (командир, оператор-наводчик и механик-водитель) вместе с семью пехотинцами. Конструкция машины имеет легкую алюминиевую броню и делает упор на скорость и маневренность. Главный недостаток БМП-2 — более слабая защита, которая делает машину уязвимой для современного противотанкового оружия и тяжелых автоматических пушек.

Конструкция БМП-2 обусловлена доктриной. Советы (и в некоторой степени сегодняшняя Россия) ценили скорость и массированные атаки. БМП-2 отражает эти приоритеты — в результате жертвует броней ради скорости.

БМП-2 в базовой комплектации оснащена 30-мм автоматической пушкой 2А42 со скорострельностью до 300 осколочно-фугасных или бронебойных снарядов в минуту. Этот зверь оборудован и пусковой установкой противотанковых управляемых ракет (ПТУР) 9М113 “Конкурс” (по классификации НАТО AT-5 Spandrel или “Несущая стена”). Из своей 30-мм пушки БМП-2 поражает цели на расстоянии до 4 километров — в зависимости от их типа. Для более близкого боя предусмотрен спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ, благодаря которому машина может поражать целый ряд целей, от пехоты до легкой и даже легкобронированной техники. Опять же, это отражает советскую тактику общевойскового боя, которой отчасти пользуются и современные Вооруженные силы России.

Благодаря дизельному двигателем УТД-20С1 мощностью 300 лошадиных сил БМП-2 развивает максимальную скорость до 65 километров в час и может преодолевать различные водные препятствия со скоростью около 8 километров в час, используя свои мощные гусеницы. Это особенно полезно на восточной Украины, где из-за весенней распутицы передвижение на традиционных транспортных средствах крайне затруднительно.

С момента своего создания БМП-2 активно использовалась в боях, включая советско-афганскую войну, чеченские войны в 1990-х и 2000-х годах и продолжающийся конфликт на Украине. Вооруженные силы России эффективно использовали эти машины в стремительных наступлениях на пересеченной местности. С другой стороны, их тонкая броня стала реальной проблемой при столкновении с противотанковыми гранатами и ракетами НАТО на службе ВСУ и привела к высоким потерям среди экипажей.

БМП-2М: модернизация от “Ростеха”

По заявлению “Ростеха”, БМП-2М — плод тяжелых уроков, выученных в боях с украинскими войсками, вооруженными натовской техникой. “Ростех” утверждает, что модернизированная БМП значительно увеличила дальность стрельбы — не только по сравнению с предшественницей, но и, что еще важнее, с самим "Брэдли". По заявлениям “Ростеха”, дальность стрельбы модернизированной БМП вдвое больше, чем у "Брэдли".

По официальным данным “Ростеха”, эффективная дальность стрельбы БМП-2М составляет целых восемь километров! Кроме того, Москва утверждает, что модернизированная БМП-2М оснащена боевым модулем “Бережок” с 30-мм автоматической пушкой и четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами “Корнет”, а также автоматическим гранатометом.

“Ростех” также внедрил цифровую систему управления огнем, комбинированный прицел и механизм автоматического сопровождения, что позволяет БМП-2М обезвреживать танки, уничтожать укрепленные позиции и ликвидировать живую силу противника на больших расстояниях.

БМП-2М может одолеть "Брэдли"

"Брэдли" — тоже детище последнего десятилетия холодной войны. Более того, он задумывался как прямой ответ БМП-1 на службе Вооруженных сил СССР. Разработчики "Брэдли" хотели, чтобы по мобильности система не уступала основному боевому танку M1 Abrams, выполняя при этом функции бронетранспортера и противотанковые задачи. Как и БМП-2, "Брэдли" перевозит экипаж из трех человек (командир, механик-водитель и башенный стрелок), а также до семи пехотинцев.

"Брэдли" оснащена 25-мм автоматической пушкой M242 Bushmaster, противотанковыми управляемыми ракетами, запускаемыми с трубчатой направляющей с функцией оптического отслеживания и наведением по проводам, а также 7,62-мм пулеметом M240C. Все это вооружение обеспечивает машине надежную огневую мощь против пехоты, легкой бронетехники и укрепленных позиций.

В отличие от БМП-2, чьим главным приоритетом была скорость, создатели "Брэдли" делали упор на выживаемость экипажа. Стальная и композитная броня "Брэдли" обеспечивает лучшую защиту, чем легкая алюминиевая у БМП-2. Разумеется, как было убедительно доказано на полях сражений Украины, "Брэдли" все же уязвимы для современного противотанкового оружия, а русские — мастера уничтожать системы НАТО.

Более того, в отличие от БМП-2 и ее модернизированной версии 2М, "Брэдли" не годится для десантных операций. С учетом уникальной географии Украины это большой минус для ВСУ, который приходится учитывать.

По сравнению с БМП-2 "Брэдли" может похвастаться превосходными электронными системами — включая передовое управление огнем и ночное видение. Однако, в отличие от своего российского противника, "Брэдли" намного дороже и сложнее в обслуживании. Это ограничивает количество доступных "Брэдли" на поле боя по сравнению с вездесущими БМП-2.

Кроме того, учитывая передовой набор электронных систем в модификации БМП-2М от “Ростеха” в сочетании с превосходящими промышленными возможностями России и большей дальностью стрельбы, преимущество "Брэдли" над российским парком БМП-2 на украинском поле боя наверняка закончится.

Итог: БМП-2 побеждает "Брэдли"

БМП "Брэдли" стала одной из немногих западных платформ, добившихся некоторого успеха против российских вооруженных сил в украинском конфликте. И все же русские благополучно уничтожили целых 65% предоставленных НАТО "Брэдли", согласно оценке газеты "Уолл-стрит джорнэл" за 2024 год. И это еще до того, как “Ростех” внедрил в конструкцию БМП-2 масштабный пакет обновлений!

В беседе через приложение Signal один военный аналитик из Москвы сообщил автору, что Вооруженные силы России существенно обновили целый ряд ключевых систем, основываясь исключительно на уроках борьбы с “ведущей” техникой НАТО на Украине.

Таким образом, если конфликт не прекратится, обновления БМП-2М в сочетании с огромными производственными мощностями России приведут к тому, что оставшиеся в рядах ВСУ "Брэдли" ждет разгромное поражение в прямом противостоянии.

