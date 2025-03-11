Уиткофф: США не прекращали предоставлять Киеву разведданные для обороны

Об этом заявил спецпосланник президента США

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не приостанавливали предоставление киевским властям тех разведывательных данных, которые необходимы для оборонительных целей. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"Как я понимаю, мы никогда не приостанавливали предоставление разведданных для оборонных нужд украинцев", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Спецпосланник американского лидера добавил, что предоставление Соединенными Штатами разведданных станет одной из тем обсуждения с представителями Киева в Джидде 11 марта.

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что США больше не делятся с Украиной разведданными по решению американского президента Дональда Трампа. Издание отмечало, что Соединенные Штаты не только перестали отправлять Украине американские разведданные, но и запретили Великобритании делиться ими с Киевом. Представитель Минобороны США в ответ на просьбу ТАСС уточнить, предоставляют ли США разведданные Киеву, ответил, что Пентагон получил приказ приостановить оказание всей помощи Украине. Как сообщала журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик, директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил приостановку обмена разведданными между США и Украиной.

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине через несколько дней после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Решение американского лидера вступило в силу утром 4 марта. Оно распространяется на всю военную технику США, которая в настоящее время не находится на Украине, в том числе на оружие, перевозимое самолетами и кораблями или ожидающее дальнейшей отправки в транзитных зонах в Польше.