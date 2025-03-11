Военный эксперт Райснер: украинская армия обречена без американских разведданных

Полковник также отметил, что выход украинских военных из-под Суджи в Сумскую область в составе небольших колонн и в пешем порядке является "явным признаком общего приказа к отступлению"

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Украинская армия не сможет долго вести боевые действия без поступления свежих разведывательных данных от Вашингтона. Такое мнение выразил военный эксперт полковник австрийской армии Маркус Райснер.

"Соединенные Штаты предоставляют Украине ценные разведывательные данные. <...> Если эти разведывательные данные не поступят, Украина фактически останется слепой. История показывает, что армии, теряющие решающую поддержку на столь критическом этапе войны, часто обречены", - приводит слова Райснера пресс-служба австрийских вооруженных сил.

Военный эксперт также отметил, что выход украинских военных из-под Суджи в Сумскую область в составе небольших колонн и в пешем порядке является "явным признаком общего приказа к отступлению". Он сравнил вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область с Арденнской наступательной операцией вермахта в декабре 1944 года, завершившейся победой союзных сил.

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что США больше не делятся с Украиной разведданными по решению американского президента Дональда Трампа. Издание отмечало, что Соединенные Штаты не только перестали отправлять Украине американские разведданные, но и запретили Великобритании делиться ими с Киевом. Представитель Минобороны США в ответ на просьбу ТАСС уточнить, предоставляют ли США разведданные Киеву, ответил, что Пентагон получил приказ приостановить оказание всей помощи Украине. Как сообщала журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик, директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил приостановку обмена разведданными между США и Украиной.

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине через несколько дней после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Решение американского лидера вступило в силу утром 4 марта. Оно распространяется на всю военную технику США, которая в настоящее время не находится на Украине, в том числе на оружие, перевозимое самолетами и кораблями или ожидающее дальнейшей отправки в транзитных зонах в Польше.