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На Украине захотели создать аналог британских Storm Shadow

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Фото: Lewis Joly / AP
Фото: Lewis Joly / AP.

Times: Киев может разработать аналог крылатых ракет Storm Shadow в 2025 году

Киев захотел создать аналог британской крылатой ракеты Storm Shadow. Изделие могут разработать в 2025 году, пишет газета Times со ссылкой на командира подразделения беспилотников ВСУ Валерия Боровика.

«Я думаю, что скоро, возможно, в этом году мы увидим аналог Storm Shadow», — сказал он.

Считается, что Киев получил англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью около 250 километров. Максимальная дальность ракеты — 560 километров. Storm Shadow несет боевую часть BROACH весом 450 килограммов, которая оснащена начальным проникающим зарядом. Это позволяет преодолевать преграды для поражения бункеров и подземных хранилищ. Для наведения на цель используется инерциальная система навигации с коррекцией по GPS, картография местности и тепловизионная головка самонаведения, которая активируется на финальном участке траектории. На Украине используют советские бомбардировщики Су-24 для пусков Storm Shadow.

Ранее в марте газета Daily Mail писала, что Storm Shadow стали бесполезными после отказа США передавать Киеву разведывательную информацию. Ракеты получают координаты цели непосредственно перед запуском.

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