Для японского флота построили четвертый тральщик типа "Авадзи"

В среду, 12 марта, на верфи Japan Marine United (JMU) в Иокогаме состоится церемония передачи японскому флоту корабля противоминной обороны "Номи". Как отмечает Navy Recognition, это четвертый тральщик класса "Авадзи" и за последние четыре года первый корабль такого типа, построенный для ВМС Японии.

"Номи" заложили в мае 2021 года и спустили на воду в октябре 2023 года. Название корабля происходит от островов Хигаси-Номи и Ниси-Номи в префектуре Хиросима, в соответствии с традицией Морских сил самообороны Японии называть тральщики в честь островов и проливов.

Тральщик "Номи", Япония Japanese MoD

Тральщики класса "Авадзи" разработаны для нейтрализации морских мин и обеспечения безопасного прохода. "Номи" оснащен современными сенсорными системами, включая поисковый радар OPS-39H, гидроакустическую систему OQQ-10-2 и гидролокатор обнаружения мин переменной глубины ZQS-4. На борту также установлен подводный беспилотный аппарат среднего класса OZZ-4 для поиска мин, дистанционно управляемый аппарат OXX-2 для сбора разведывательной информации и самоходная система обезвреживания мин Mitsui EMD. Для собственной обороны тральщик вооружен дистанционно управляемым боевым модулем JM61-RFS калибра 20 мм.

Длина корпуса составляет 67 метров, ширина – 11 метров, глубина – 5,2 метра, осадка – 2,7 метра. Корабль имеет стандартное водоизмещение 690 тонн и оснащен двумя дизельными двигателями общей мощностью 2200 лошадиных сил. Максимальная скорость – 14 узлов.

Экипаж – около 50 человек.

Корпус тральщиков класса "Авадзи" выполнен из армированного стеклопластика, что снижает магнитную сигнатуру кораблей, повышает их прочность и снижает расходы на техническое обслуживание по сравнению с традиционными корпусами.

Корабли этого типа считаются одними из самых современных немагнитных тральщиков в мире. Головной корабль "Авадзи" ввели в эксплуатацию в 2017 году. За ним последовали "Хирадо" (2018 г.) и "Этадзима" (2021 г.).

Пятый тральщик класса "Авадзи" планируют ввести в строй в 2026 году.