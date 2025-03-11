Американские военные предлагают передать под управление ИИ ядерный арсенал США

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Группа офицеров армии США во время панельной дискуссии в рамках симпозиума Ассоциации воздушных и космических сил 2025 года заявила, что системы искусственного интеллекта (ИИ) обладают необходимым потенциалом для ускорения циклов принятия решений и обеспечения того, чтобы приказы доходили до адресата максимально оперативно и безопасно.

Помимо прочего, ИИ предлагается использовать для помощи персоналу, в ответственность которого входит широкий спектр функций: от обработки разведданных до управления техническим обслуживанием и логистикой. При этом, по мнению американских военных чиновников, следует убедить население в том, что машина не способна самостоятельно принять решение о применении ядерного оружия.

По словам генерала ВВС, главы Стратегического командования США (STRACOM) Энтони Коттона, одной из целей разработок в области искусственного интеллекта является стремление получить гарантию, что руководство страны сможет должным образом реагировать на сложные и срочные сценарии развития событий.

Стоит отметить, что обозначенная дискуссия стала далеко не первым случаем, когда представители американских вооруженных сил публично выступили в пользу возможной интеграции систем искусственного интеллекта в структуры, связанные с управлением ядерным арсеналом страны.

Ранее сообщалось, что, по мнению американского президента Дональда Трампа, Китай уже через 4-5 лет догонит США по объему своих ядерных арсеналов.