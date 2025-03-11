Минобороны Вьетнама завершает переговоры по закупке 155-мм САУ K9 "Тандер"

ЦАМТО, 10 марта. Минобороны Вьетнама завершает переговоры по закупке 20-30 ед. 155-мм самоходных артиллерийских установок K9 "Тандер" производства южнокорейской компании Hanwha Aerospace.

Как сообщает южнокорейское издание Daum, переговоры о сроках поставки 20-30 САУ были завершены в феврале. На данный момент продолжается обсуждение деталей будущего контракта.

Напомним, что в марте 2023 года министр обороны Вьетнама Фан Ван Жанг посетил 7-ю артиллерийскую бригаду 7-го мобильного корпуса ВС РК, проявив интерес к самоходной гаубице K9A1. Министр также провел незапланированную встречу с руководством Hanwha Aerospace, в ходе которой обсуждались вопросы возможной передачи оборонных технологий при потенциальном подписании контрактов на экспорт вооружений. В апреле 2023 года официальные лица Вьетнама посетили предприятие компании для оценки гаубиц K9.

ВС Вьетнама требуются новые артиллерийские системы для замены состоящих на вооружении устаревших образцов, включая 155-мм гаубицы M-114 и 105-мм M-101. Как сообщалось, Вьетнамская народная армия (ВНА) стремится закупить до 108 новых 155-мм самоходных гаубиц.

В апреле 2024 года МНО РК объявило, что заместитель министра обороны Вьетнама старший генерал-лейтенант Хоанг Суан Чиен выразил намерение закупить СГ K9 для Вьетнамской народной армии на состоявшемся в Ханое 23 апреля "11-м корейско-вьетнамском диалоге по оборонной стратегии".

В частности, в пресс-релизе южнокорейского оборонного ведомства сообщалось, что Хоанг Суан Чиен оценил южнокорейские системы вооружения и выразил намерение расширить сотрудничество в оборонной промышленности, включая принятие на вооружение южнокорейских систем вооружения, подобных K9, и обратился к правительству Республики Корея по данному вопросу. Кроме того, стороны договорились укреплять сотрудничество в таких областях, как обеспечение безопасности на море, кибербезопасность и логистика.

По данным МНО Республики Корея, в целях расширения сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности страны достигли договоренности о включении в подписанное в 2010 году двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны новые направления партнерства.

В январе 2025 года стало известно, что РК и Вьетнам находится на завершающей стадии переговоров о заключении соглашения на сумму 300 млн. долл. (433 млрд. вон), предусматривающего закупку около 20 ед. 155-мм САУ K9 "Тандер".

В ноябре 2024 года вьетнамские военнослужащие уже приняли участие в программе обучения применению K9, организованной ВС Республики Корея для иностранных специалистов.