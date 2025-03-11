ВВС Филиппин планируют закупить дополнительные самолеты FA-50

Первый легкий истребитель/учебно-боевой самолет KAI FA-50РН (бортовой номер "001"), построенный для ВВС Филиппин, перед первым полетом. Сачхон (Южная Корея), 19.06.2015.

ЦАМТО, 10 марта. Командование ВВС Филиппин представило Министерству обороны предложение о приобретении 12 дополнительных легких боевых самолетов FA-50 южнокорейского производства с целью повышения обороноспособности страны.

Как сообщает агентство Philippine News Agency (PNA), в интервью местным СМИ представитель ВВС Филиппин полковник Мария Консуэло Кастильо заявила, что предложение предусматривает покупку самолетов в рамках 3-го этапа "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин".

Как сообщил министр обороны Филиппин Жильберто Теодоро-младший, основными задачами 3-го этапа модернизации является усиление возможностей ВС страны в области военной разведки, обеспечения и сдерживания.

На текущий момент предложение находится на стадии рассмотрения Министерства национальной обороны. Целью приобретения дополнительных FA-50 является усиление возможностей ВВС по выполнению возложенных на них задач.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2014 года МНО Филиппин в рамках межправительственного соглашения заключило с южнокорейской Korea Aerospace Industries (KAI) контракт на поставку 12 легких учебно-боевых самолетов FA-50PH. Стоимость соглашения составила 18,9 млрд. песо (420 млн. долл.). Самолеты были поставлены в период с 2015 по 2017 гг.

Основными задачами самолетов являются усовершенствованная летная подготовка пилотов, патрулирование воздушного пространства страны, поддержка операций вооруженных сил. "Боевое крещение" истребителей FA-50PH ВВС Филиппин состоялось во время пятимесячной осады Марави (с мая по октябрь 2017 года).

Примечательно, что 4 марта 2025 года один из FA-50PH потерпел крушение, что привело к гибели двух пилотов. До выяснения причин катастрофы полеты оставшихся самолетов были прекращены.