Хинштейн разъяснил ситуацию с поставкой кислородных баллонов бойцам СВО

Хинштейн объяснил отказ курских властей в поставке кислородных баллонов ВС РФ

КУРСК, 10 мар – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн дал пояснения на тему распространяемой в сети информации об якобы отказе регионального правительства в поставке кислородных баллонов бойцам РФ, заявив, что в заявке не был соблюден определенный порядок.

"Вижу, что в соцсетях распространяется тема с якобы отказом правительства Курской области в помощи нашим бойцам в поставке кислородных баллонов. Рассказываю, как все было на самом деле – не в целях оправдания, а чтобы напомнить нашим военнослужащим, что они всегда могут рассчитывать на нашу поддержку. Но для этого необходимо соблюдать определенный порядок", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Врио губернатора рассказал, что его помощникам действительно поступили голосовые сообщения от бойца, который назвал позывной "Моисей" и сообщил, что его подразделение "выполняет задачи на курском направлении".

"Попросил передать им кислородные баллоны. На вопросы, какое подразделение представляет, ответил без деталей: спецназ. Своих точных данных не назвал. Ему предложили связаться через закрытую военную связь. Ответил, что связи нет. Никаких официальных заявок после этого не прислал. Направлять помощь непонятно куда и кому, по телефонному звонку, мы не можем. Это не частные деньги, и за них требуется отчет", - сообщил он.

По словам Хинштейна, существует алгоритм, установленный региональным оперативным штабом, в котором заявки направляют командиры частей и подразделений.

"Заявки нам направляют командиры частей и подразделений, которые мы оперативно (в тот же день) согласовываем с военным командованием. Это делается не для галочки, а для того, чтобы четко понимать: запрашиваемая помощь действительно нужна и дойдет до своего адресата. В данном же случае, как выясняется, Моисей является оператором БПЛА в подразделении, приданном к спецназу "Ахмат", и никаких полномочий напрямую обращаться за помощью к региону ему не давалось. Об этом в своем канале уже сообщил сам командир спецназа "Ахмат" генерал лейтенант Апти Алаутдинов, возмущенный действиями подчиненного, разбирательства с которым еще предстоят", - добавил врио курского губернатора.

Хинштейн добавил, что с генералом Алаутдиновым он находится на постоянной связи.

"Никаких сложностей с "Ахматом" у нас никогда не возникало, все проблемные вопросы решались и решаются незамедлительно. И будут решаться дальше! Правительство Курской области всегда крайне отзывчиво и оперативно реагирует на запросы частей. Помогать нашим героям - наш священный долг. Гордимся подвигами русских воинов, совершающих практически невозможное каждый день!" - заключил врио губернатора.