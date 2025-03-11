Войти
ТАСС

СВР: Лондон видит угрозу в развитии диалога Москвы и Вашингтона по Украине

541
0
0
© Артем Попов/ ТАСС
© Артем Попов/ ТАСС.
Источник изображения: © Артем Попов/ ТАСС

В Великобритании "опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии сдерживания Москвы", отметили в Службе внешней разведки РФ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Лондон видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между Соединенными Штатами и Россией по урегулированию конфликта вокруг Украины. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"По поступающим в СВР данным, руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. В Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии сдерживания Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной", - указывается в сообщении.  

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.03 19:48
  • 523
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 11.03 17:12
  • 0
Почему Минск и Москва уверены во взаимной поддержке
  • 11.03 16:01
  • 7971
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.03 15:45
  • 0
«Запад-2025»: когда слова становятся стратегией
  • 11.03 15:23
  • 4
Российские ВС применили по позициям ВСУ дрон-камикадзе «Герань-2», аналогичный иранским дронам Shahed-136
  • 11.03 14:58
  • 3
Впечатлённый операцией «Труба» немецкий аналитик Рёпке призвал подорвать все российские трубопроводы, идущие в Евросоюз
  • 11.03 14:28
  • 8604
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.03 13:29
  • 155
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.03 12:29
  • 7
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 11.03 12:20
  • 22
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 11.03 11:22
  • 1
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 11.03 11:12
  • 0
Три кита российской кирпичной индустрии: Экспертный обзор заводов, известных на весь мир
  • 11.03 09:44
  • 2
В США захотели вооружить Abrams дронами
  • 11.03 02:48
  • 1
Ростех наращивает выпуск индустриальных двигателей для ТЭК
  • 10.03 22:36
  • 2
Зарубежные заказчики проявляют интерес к уникальной российской снайперской винтовке ВКС