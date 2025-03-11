СВР: Лондон видит угрозу в развитии диалога Москвы и Вашингтона по Украине

В Великобритании "опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии сдерживания Москвы", отметили в Службе внешней разведки РФ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Лондон видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между Соединенными Штатами и Россией по урегулированию конфликта вокруг Украины. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"По поступающим в СВР данным, руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. В Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии сдерживания Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной", - указывается в сообщении.