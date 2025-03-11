Для канадского флота заказали первую тройку эсминцев нового поколения

В минувшие выходные правительство Канады объявило о заключении контракта с местной судостроительной компанией Irving Shipbuilding Inc. на постройку для национального флота эсминцев класса "Ривер" (ранее известных как Canadian Surface Combatants, CSC).

В рамках новой оборонной инициативы Our North, Strong and Free (ONSAF) Королевский военно-морской флот Канады должен получить современные корабли для поддержки текущих и будущих операций. Также предполагается, что эта программа обеспечит рабочие места по всей стране.

Эсминцы типа "Ривер", Канада Government of Canada

Контракт первоначальной стоимостью 8 млрд долларов США предназначен для финансирования первых 6 лет строительства и предусматривает поставку первых трех эсминцев. В перспективе же флот эсминцев класса "Ривер" может достигнуть количества 15 единиц.

Постройка эсминцев нового поколения – крупнейший и наиболее сложный проект по судостроению, предпринятый в Канаде со времен Второй мировой войны. Данная программа должна обеспечить значительные и долгосрочные инвестиции в канадскую экономику. Ее реализация поддержит сохранение 5250 рабочих мест, которые будут востребованы в период с 2025 по 2039 годы.

Эсминцы класса "Ривер" заменят в составе канадского флота четыре списанные эсминца класса "Ирокез" и 12 фрегатов класса "Галифакс".

За основу кораблей выбрали фрегаты класса "Тип-26", которые компания BAE Systems строит для британского флота. Первые три эсминца назовут в честь важнейших водных путей Канады – "Фрейзер", "Сен-Лоран" и "Маккензи".

В базовом варианте фрегаты "Тип-26" имеют водоизмещение около 6900 тонн, длина корпуса – 150 метров. Корабли смогут развивать скорость свыше 26 узлов, дальность плавания – 7000 морских миль. Вооружение включает зенитный ракетный комплекс "Си Цептор" (Sea Ceptor), установку вертикального пуска Mk.41 для крылатых ракет "Томагавк", противолодочных ракет ASROC и противокорабельных ракет AGM-158C LRASM. Также в арсенале есть 127-мм артустановка, 20-мм и 30-мм арткомплексы.

Вертолетная площадка рассчитана на прием тяжелых транспортов типа CH-47 "Чинук".