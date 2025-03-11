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Еще один построенный в Калининграде для Индии фрегат приступил к ходовым испытаниям

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Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" приступил к заводским ходовым испытаниям второго построенного для ВМС Индии фрегата проекта 11356.

Как уточняет Korabel.ru, данный корабль закладывался для ВМФ России в 2013 году под названием "Адмирал Истомин" (заводской №01361), но в итоге был достроен для Индии и станет восьмым по счету в индийском флоте фрегатом проекта 11356.

Фрегат проекта 11356 на заводе "Янтарь"

Национальная оборона


Напомним, что изначально "Янтарь" должен был поставить шесть фрегатов проекта 11356 флоту России. Первые три корабля серии, оснащенные газотурбинными установками украинского производства, пополнили состав Черноморского флота в период с 2016 по 2017 годы. Однако из-за разрыва отношений между Москвой и Киевом вторая тройка фрегатов проекта 11356 осталась без силовых агрегатов, и производство кораблей приостановили.

Осенью 2018 года Россия и Индия после разрешения ряда разногласий подписали пакет контрактов на поставку четырех фрегатов проекта 11356.

В феврале 2020 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что планируют до конца первого полугодия 2024 года передать Индии четвертый и пятый фрегаты проекта 11356, заложенные на "Янтаре" как "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Еще два корабля в рамках соглашения о передаче технологий построит индийская верфь Goa Shipyard Limited (GSL). О судьбе шестого фрегата проекта 11356, заложенного под названием "Адмирал Корнилов", не сообщалось.

В декабре 2024 года на заводе "Янтарь" состоялась церемония передачи индийскому флоту фрегата "Тушил" проекта 11356.

Водоизмещение фрегатов проекта 11356 – 4000 тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. В состав вооружения входят: артиллерийская установка А-190 калибра 100 мм, зенитные ракетные и артиллерийские комплексы, торпедные и противолодочные средства поражения, а также крылатые ракеты высокой дальности "Калибр-НК" (для ВМС Индии – "Брамос"). На борту базируется палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

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Club-N
PJ-10 Brahmos
А-190
Ка-27
Ка-31
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