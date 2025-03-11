Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь.

NetEase: Китай перенимает опыт России в борьбе с агрессией НАТО

Россия получила богатый военный опыт, который может быть полезен и другим странам, пишет NetEase. Российская армия выработала способ, как противостоять агрессии НАТО. Это может стать полезной стратегией и для Китая, которому постоянно угрожают США.

Мэн Янь (孟彦)

С начала 2025 года российско-украинское поле битвы претерпело изменения в пользу России. Это может быть связано как с сокращением помощи Украине, так и с осведомленностью РФ о натовских военных тактиках. Так или иначе Россия получила не только стратегическую инициативу, но и богатый военный опыт, который может быть полезен и другим странам.

Как сделать больно НАТО — Россия выработала способ

Россия воспользовалась проволочками западных союзников и США в вопросах поставки Украине военной помощи и внесла тактические коррективы, которые повысили эффективность реагирования ВС РФ и заставили НАТО помучаться с выбором вооружения, необходимого Украине.

Ракеты Х-101 и "Кинжалы", производство которых значительно увеличилось, показали чрезвычайную эффективность против вооруженной НАТО украинской армии. Россия продемонстрировала гибкость и опытность в своем "ракетном шоу", что вызвало тревогу у всего мира.

В первые дни российско-украинского конфликта Россия полагалась на использование крылатых ракет "Калибр" для нанесения высокоточных ударов по ключевым объектам на Украине. "Калибр" считается относительно недорогим решением, однако проблема заключается в том, что украинская система противовоздушной обороны может их легко перехватить. После чего ВС РФ скорректировали свою тактику и начали использовать более мощные Х-101 и "Кинжалы".

Преимуществом Х-101 является то, что они малозаметны, имеют большую дальность полета до 5500 километров и технологию снижения радиолокационной заметности. Это позволяет избегать риска быть обнаруженной и перехваченной системами ПВО ВСУ. Вопросы подавления систем связи, навигации и радиоэлектронной борьбы противника — это те вопросы, которые должна решить каждая современная армия.

Крылатые ракеты-невидимки и гиперзвуковые баллистические ракеты играют жизненно важную роль в современных войнах. Однако, помимо улучшения огневой мощи, российская армия также доказала на практике, что тот, кто побеждает в информационной войне, — доминирует на поле боя.

Для НОАК это, определенно, ценный опыт, который может понадобиться в случае возникновения крупномасштабных военных конфликтов.

В последние годы американские аналитические центры неоднократно предупреждали об опасности, которую якобы представляет Китай. Возможности КНР нанести удар по военным базам США в Тихом океане могут оказаться более мощными, чем предполагалось. Уничтожение авиации противника заключается не только в уничтожении истребителей и бомбардировщиков, но и взлетно-посадочных полос. Эта стратегия не только эффективная, но и относительно бюджетная. В этой наступательной и оборонительной игре Китаю понадобится лишь небольшое количество ракет, чтобы парализовать более 90% военных баз США в западной части Тихого океана.

Стратегические ракетные войска НОАК на протяжении многих лет расширяли запасы своих пусковых установок для запуска ракет средней и большой дальности, которые представляют угрозу не только американским базам на Гуаме, но и японским аэропортам. Даже если Штаты разместят 20 зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот" в Японии, НОАК все равно сможет в течение 48 часов после начала войны ослабить боевые возможности американских войск, размещенных в Японии.

В этой войне без дыма от выстрелов настоящим полем битвы является сфера технологического развития. В краткосрочной перспективе в борьбе между Китаем и Штатами не будет явных победителей или проигравших, однако в будущем победит тот, кто обладает большей мудростью и дальновидностью. Недостаточно быть сильным, нужно еще быть на шаг впереди.