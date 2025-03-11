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ТАСС

Полковник ВСУ в отставке Свитан: зависимость от США создает проблемы с F-16

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F-16 ВВС Украины
F-16 ВВС Украины.
Источник изображения: gazeta.ru

Журнал Forbes ранее сообщил, что вместе с приостановкой военной поддержки Украины США прекратят обновление установленного на F-16 программного обеспечения систем радиоэлектронной борьбы, которые создают помехи для радаров

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Полная зависимость от США в обслуживании переданных ВСУ истребителей F-16 и обновлении их программного обеспечения создает много рисков и делает использование этих самолетов проблематичным. Такое мнение выразил полковник ВСУ в отставке Роман Свитан.

"По поводу самолетов. Оптимальный вариант - понимая, что американцев будет болтать, нам лучше сейчас полностью уходить на французскую технику: Mirage, Rafale. <...> F-16, его обеспечение полностью завязано на американцах, они не отдают ни ключи, ни обновления, а это проблема, потому что россияне постоянно обновляют свои методы радиоэлектронной борьбы", - сказал он в эфире украинского 24-го канала.

Свитан добавил, что, пока есть сложности во взаимодействии с Вашингтоном, F-16 придется использовать в режиме ПВО в тылу, не выводя их в зону боевых действий.

Ранее журнал Forbes сообщил, что вместе с приостановкой военной поддержки Украины США прекратят обновление установленного на F-16 программного обеспечения систем радиоэлектронной борьбы, которые создают помехи для радаров. Как пояснили собеседники издания, локаторы регулярно меняют рабочие частоты и без обновления системы РЭБ вскоре станут бесполезны.

7 марта в ВСУ сообщили о первом применении французского истребителя Mirage "при реагировании на воздушную тревогу". О передаче Киеву первых таких самолетов сообщил 6 февраля министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Он не уточнял, сколько всего истребителей планирует поставить Париж, однако, по данным СМИ, речь может идти не более чем о шести машинах.

Информация о точном числе переданных Украине F-16 также не разглашается. Нидерланды заявляли, что поставят Украине 24 истребителя, после этого сообщалось о "первых переданных" самолетах, однако их точное число не называлось. В ноябре 2024 года власти Дании заявили, что Украине переданы 6 истребителей F-16 и что планируется поставить еще 13 самолетов. После Владимир Зеленский информировал о получении из Дании второй партия самолетов, не уточнив их количество. По мнению многих экспертов, поставки F-16 на Украину не приведут к качественным изменениям и не изменят расклад сил в зоне боевых действий. 

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Страны
Дания
Нидерланды
США
Украина
Франция
Продукция
F-16
Rafale
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