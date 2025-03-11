Крикалев в Роскосмосе продолжит отвечать за пилотируемую программу

Сергей Крикалев - Герой Советского Союза и Герой России

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Сергей Крикалев при новом руководстве Роскосмоса продолжит отвечать за российскую пилотируемую программу. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

"С удовольствием вместо себя предоставляю возможность поучаствовать Сергею Константиновичу Крикалеву - Герою Советского Союза и Герою России, который будет в госкорпорации отвечать за пилотируемый космос", - сказал Баканов на открытии первой международной онлайн-секции "Он всем нам открыл дорогу в космос" в рамках 52-х Международных общественно-научных чтений, посвященных памяти Ю. А. Гагарина.

6 февраля президент РФ Владимир Путин назначил Баканова новым руководителем Роскосмоса. Вскоре в госкорпорации сообщили о ряде кадровых решений, направленных на адаптацию состава управленческой команды под актуальные цели и задачи отрасли.

Так, с момента назначения Баканова госкорпорацию покинули первый замглавы Андрей Ельчанинов и еще три заместителя гендиректора - Александр Блошенко (отвечал за науку), Арсений Брыкин (занимался развитием промышленности) и статс-секретарь Ольга Вилкова.

Кроме того, Баканов сменил руководителей головного института Роскосмоса АО "ЦНИИмаш", Научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина, НПО "Техномаш" и "Главкосмоса", а также главу дирекции по строительству космодрома Восточный.